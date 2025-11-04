«Готова сотрудничать»: психолог из Подмосковья призналась в торговле детьми

Председатель Межрегиональной общественной организации «Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения» Ирина Рудницкая признала вину по уголовному делу о торговле детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы. Женщина заявила, что раскаивается в содеянном и готова сотрудничать со следствием.

Рудницкая в полном объеме признала вину в том деянии, которое ей инкриминировали. Подробно рассказала о совершенном деянии, в котором она кается, и готова сотрудничать со следствием, — говорится в материалах дела.

Ранее суд в Москве арестовал еще двоих человек в рамках уголовного дела в отношении Рудницкой. Всех фигурантов обвиняют в торговле несовершеннолетними. Среди новых арестованных — предприниматель из Московской области, а также женщина, чей ребенок мог быть продан в другую семью.

До этого стало известно, что Рудницкую, которая жила в подмосковной Истре, отправили в СИЗО до 22 ноября. На иждивении у женщины находятся 12 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Уголовное дело в отношении нее и еще одного фигуранта было возбуждено в конце августа 2025 года.