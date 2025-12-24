Появились новые подробности взрыва с тремя погибшими в Москве В Москве возбудили уголовное дело после взрыва с тремя погибшими на Елецкой

В Москве возбудили уголовное дело по факту взрыва на Елецкой улице, в результате которого погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС, сообщили в пресс-службе СК России. Дело завели по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обороте взрывных устройств.

Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств), — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 24 декабря на улице Елецкой два сотрудника ДПС попытались задержать подозрительного человека у их служебной машины. В этот момент сработало взрывное устройство. В результате происшествия погибли оба полицейских и человек, находившийся рядом с ними.

Ранее местный житель рассказывал, что вернулся домой около 01:15 и обратил внимание на странную активность. Около припаркованного полицейского автомобиля Skoda находился мужчина в маске и капюшоне. Примерно в 01:30 раздался мощный взрыв. Когда свидетель вышел на улицу, он увидел поврежденную патрульную машину. Позже в Сети опубликовали кадры с места взрыва. В видеоролике видно, что территория оцеплена.