Запашный оценил идею высшего образования для клоунов

Клоунам, в отличие от директоров и продюсеров цирка, нет особого смысла получать высшее образование, заявил НСН директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. По его мнению, цирковая индустрия пока не нуждается в массовом выпуске артистов этой категории. Так он отреагировал на идею ректора Московского института театрального искусства имени Кобзона Дмитрия Томилина.

Я не вижу необходимости в появлении высших учебных заведений для клоунов. Во-первых, нам нужно не такое большое количество кадров. Во-вторых, высшее образование нужно больше для директорского и продюсерского корпуса, нежели для клоунов. Конечно, это не возбраняется, но надо хорошенько подумать, выводить ли это в ранг высшего образования, — высказался Запашный.

По его словам, в России действуют цирковые училища, которые могут выпускать по несколько клоунов в году. Помимо этого, уже есть отработанная схема, когда опытные специалисты берут на обучение молодые кадры. Как правило, это действующие заслуженные и народные артисты, отметил дрессировщик.

