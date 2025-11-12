Запашный пригласил пострадавшего мальчика из Красногорска в Московский цирк

Дрессировщик Эдгард Запашный пригласил девятилетнего школьника Глеба, который пострадал при взрыве в подмосковном Красногорске, в Большой Московской цирк. Вместе со своими коллегами артист записал трогательное видеообращение, которое появилось в распоряжении NEWS.ru, со словами поддержки и пожелал мальчику скорейшего выздоровления.

Дорогой Глеб! Мы хотим пригласить тебя к нам в Большой Московский цирк. Вся наша большая дружная цирковая семья ждет тебя. Выздоравливай, пожалуйста, побыстрее, — сказал Запашный.

Трагедия с девятилетним Глебом произошла, когда он направлялся на тренировку по кикбоксингу. Школьник попытался поднять с земли на детской площадке купюру, однако внезапно раздался хлопок. Врачам пришлось ампутировать пострадавшему часть пальцев.

Ранее директор ДНКЦ имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко заявила, что пострадавший при взрыве в Красногорске школьник находится в сознании и может разговаривать с медиками. По ее словам, мальчика оперировали в течение 6,5 часа. В настоящее время ребенок находится в стабильном состоянии.