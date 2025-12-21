Такие рулетики станут идеальным обедом или ужином: сытное горячее из пачки фарша

Приготовьте невероятно сытное и аппетитное горячее из лепешек и пачки фарша. Такие рулетики станут идеальным обедом или ужином. Вкус — потрясающий: мягкие лепешки, сочная ароматная мясная начинка и нежная сырная заливка.

Вам понадобится: 4–5 круглых лепешек (тортильи), 400 г мясного фарша, 1 луковица, соль, перец, паприка, 3 яйца, 200 мл молока, 150 г тертого сыра, растительное масло. Смешайте фарш с мелко нарезанным луком и специями. На каждую лепешку выложите слой фарша, равномерно распределите, не доходя до краев. Плотно сверните лепешки в рулетики. Уложите их в форму для запекания, смазанную маслом, швом вниз. В миске взбейте яйца с молоком, добавьте половину тертого сыра, немного посолите. Залейте этой смесью рулетики в форме, сверху посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки.

Подавайте горячими со сметаной или свежими овощами.

