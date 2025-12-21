Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 19:46

Такие рулетики станут идеальным обедом или ужином: сытное горячее из пачки фарша

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте невероятно сытное и аппетитное горячее из лепешек и пачки фарша. Такие рулетики станут идеальным обедом или ужином. Вкус — потрясающий: мягкие лепешки, сочная ароматная мясная начинка и нежная сырная заливка.

Вам понадобится: 4–5 круглых лепешек (тортильи), 400 г мясного фарша, 1 луковица, соль, перец, паприка, 3 яйца, 200 мл молока, 150 г тертого сыра, растительное масло. Смешайте фарш с мелко нарезанным луком и специями. На каждую лепешку выложите слой фарша, равномерно распределите, не доходя до краев. Плотно сверните лепешки в рулетики. Уложите их в форму для запекания, смазанную маслом, швом вниз. В миске взбейте яйца с молоком, добавьте половину тертого сыра, немного посолите. Залейте этой смесью рулетики в форме, сверху посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки.

Подавайте горячими со сметаной или свежими овощами.

Ранее стало известно, как приготовить сочную свиную корейку в духовке: горячее на всю семью из одного куска мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Люблю тефтели по этому рецепту, получается по-домашнему вкусно: со сметанно-томатной подливой
Общество
Люблю тефтели по этому рецепту, получается по-домашнему вкусно: со сметанно-томатной подливой
Котлеты больше не жарю, делаю гнезда со сливочной начинкой: вкусно, и плиту от масла мыть не надо
Общество
Котлеты больше не жарю, делаю гнезда со сливочной начинкой: вкусно, и плиту от масла мыть не надо
Минтай по-домашнему: с этим рецептом вы не узнаете дешевую рыбу — получается суперсочной
Общество
Минтай по-домашнему: с этим рецептом вы не узнаете дешевую рыбу — получается суперсочной
Новогодний хит в духовке — картофельные дольки с паприкой и чесноком. Простой гарнир, который съедят первым
Общество
Новогодний хит в духовке — картофельные дольки с паприкой и чесноком. Простой гарнир, который съедят первым
Новогодний стол без хлопот: запеченные стожки с фаршем и картофелем. Все в одной порции: и гарнир, и мясо
Общество
Новогодний стол без хлопот: запеченные стожки с фаршем и картофелем. Все в одной порции: и гарнир, и мясо
обеды
ужины
рецепты
фарш
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Любит овсянку»: MARGO раскрыла, как познакомилась с Лепсом
Путин сообщил о подготовке важного договора с Индией
Лукашенко рассказал о значении ЕАЭС для стран-участниц
Захарова ответила на вопрос о тайных переговорах России против КНДР
Лаваш, лепешка, каравай: как из воды и муки родилась разная выпечка мира
Биологическое оружие Пугачевой: как дети помогли ей в карьерных войнах
В посольстве раскрыли детали ситуации с застрявшим в Тунисе Ми-26
В Кремле рассказали о выгодах сотрудничества с США
Трамп против Мадуро, смерть Лобоцкого, наступление на Харьков: что дальше
«Стараются пакостить»: военэксперт допустил новые атаки ВСУ
Расширенное заседание Высшего совета ЕАЭС стартовало в Петербурге
Полина Диброва показала домашнее видео с Романом Товстиком
«Риски»: в МИД раскрыли, где в ЕС главный плацдарм НАТО против России
«Мы должны быть сильными»: Макрон преподнес ВМС Франции подарок
Путин заявил о «финансовой революции» в ЕАЭС
Рудковская рассказала большой секрет, который скрывает от детей
Цыганки похитили у России 237 млн рублей с помощью фейковых детей
В Госдуме задумались о подарках учителям
Как срочно похудеть к Новому году: эффективные и безопасные способы
Завариваю лимонный крем и взбиваю белки: проще, чем кажется
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.