Покупаю один кусок мяса и готовлю горячее блюдо на всю семью: сочная корейка в духовке

Сочная корейка в духовке — это блюдо идеально для ужина и праздничного стола и легко готовится даже для большой компании. Покупаю один кусок мяса и готовлю горячее на всю семью!

Вам понадобится: 1 кг свиной шеи или корейки, 2 ст. л. зерненой горчицы, 1 ст. л. томатной пасты, 2 ст. л. соевого соуса, 3 зубчика чеснока, соль, перец, специи по вкусу (паприка, прованские травы). Мясо промойте, обсушите, натрите солью, перцем и специями. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 50–60 минут. За 10 минут до готовности выньте мясо и сделайте на поверхности глубокие надрезы не до конца, как бы деля на стейки. Смешайте горчицу, томатную пасту, соевый соус и измельченный чеснок. Тщательно промажьте этой смесью мясо со всех сторон, особенно в надрезах. Верните в духовку на 10–15 минут до образования румяной глазури. Дайте мясу отдохнуть 10 минут перед нарезкой.

Вкус этого блюда — сочная, тающая во рту свинина с пикантной кисло-сладкой корочкой, где чувствуется острота горчицы, сладость томата и глубина соевого соуса. Глазурь проникает в надрезы, пропитывая мясо ароматами.

