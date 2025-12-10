Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 22:20

Марочко отреагировал на публикацию о первом погибшем на СВО британце

Марочко назвал недостоверной информацию о первом погибшем на СВО британце

Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС опроверг публикацию The Times о гибели первого британского военнослужащего в украинском конфликте. По его словам, статья является неверной и вводит общественность в заблуждение.

Марочко напомнил, что данные о присутствии инструкторов НАТО в рядах ВСУ известны с 2014 года, а информация о ликвидации британских наемников неоднократно появлялась в открытых источниках. Эксперт считает, что подобные сообщения западных СМИ готовят общественное мнение к новым потерям среди иностранных граждан на Украине. Он допустил, что информационное пространство будет продолжать наполняться сообщениями о гибели подданных Великобритании.

Так что это не первая и не последняя жертва Соединенного Королевства, — подчеркнул Марочко.

Ранее стало известно, что погибший на Украине британец стал первым военнослужащим регулярных войск Соединенного Королевства, лишившимся жизни во время конфликта. Как сообщила газета The Times, причиной смерти стал несчастный случай.

