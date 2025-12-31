Бойцы СВО записали новогоднее поздравление вместе с пухлым котиком Бойцы с Запорожского направления поздравили россиян с наступающим Новым годом

Военнослужащие с Запорожского направления записали новогоднее поздравление для россиян, сообщает Telegram-канал SHOT. Один из бойцов появился в кадре с упитанным трехцветным котом на руках.

Хотим поздравить от нашего подразделения всех мирных жителей с наступающим Новым годом и Рождеством. Хотим пожелать вам мирного неба и хороших праздников. Здоровья всем, счастья, — сказал боец с позывным Замок.

Военнослужащий с позывным Зубило пожелал в наступающем году только положительных эмоций. Он также поблагодарил волонтеров и неравнодушных граждан, которые помогают приближать общую победу.

Вы наш самый надежный тыл. С таким тылом победа обязательно будет за нами, — произнес военный.

Ранее президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении заявил, что военнослужащие в зоне СВО сражаются за Родину, правду и справедливость. Глава государства добавил, что миллионы россиян переживают за тех, кто сейчас находится на передовой.

До этого временный поверенный в делах США в России Дуглас Дайкхаус поздравил россиян с Новым годом от имени американского народа. Дипломат пожелал всем здоровья, мира и благополучия. Он признал, что последние годы принесли трудности и разногласия, но подчеркнул, что конфликты не должны определять будущее.