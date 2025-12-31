Соединенные Штаты поздравили россиян с Новым годом Дипломат Дайкхаус поздравил россиян с Новым годом от имени американского народа

Временный поверенный в делах США в России Дуглас Дайкхаус поздравил россиян с Новым годом от имени американского народа. Видеозапись с обращением опубликовало американское посольство в Telegram-канале. Дипломат пожелал всем здоровья, мира и благополучия.

Дорогие друзья, с наступающим Новым годом. С наступлением нового года я передаю искренние поздравления вам и вашим семьям от имени американского народа, — обратился Дайкхаус.

Дипломат отметил, что новогоднее время располагает к размышлениям и надежде. Он признал, что последние годы принесли трудности и разногласия, но подчеркнул, что конфликты не должны определять будущее. Дайкхаус также упомянул старания президента США Дональда Трампа в процессе урегулирования конфликта на Украине.

Наступление нового года дает возможность двигаться вперед, стремиться к миру как к общей ответственности и общему благу, — заявил Дайкхаус.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал новогоднее видеопоздравление, в котором заявил, что искренне верит в близость победы России. По словам политика, уходящий год стал для страны особенным: это был Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы.