Возвращение в кино, рождение сына, развод: как живет Анастасия Сиваева

Актриса Анастасия Сиваева вернулась в сериал «Папины дочки». Почему она долго не снималась в кино, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Сиваева

Анастасия Сиваева родилась 10 ноября 1991 года в Москве. В юношестве она окончила детское модельное агентство Вячеслава Зайцева, позднее поступила на актерский факультет Института современного управления, кино и телевидения.

Сиваева с 10 лет принимала участие в съемках для телепередач «Улица Сезам» и «Ералаш». Популярность ей принесла роль Даши Васнецовой в комедийном сериале «Папины дочки». Также она снималась в лентах «Наваждение», «Последняя минута», «Медведицы» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 11 работ.

Что известно о личной жизни Сиваевой

По данным СМИ, Анастасия Сиваева была замужем за бизнесменом Дмитрием Приваркиным. Они зарегистрировали отношения в 2014 году, и Сиваева сменила фамилию на Приваркину. 21 мая 2024 года пара развелась, и артистка вернула девичью фамилию.

По информации журналистов, сейчас Сиваева вышла замуж второй раз и родила сына.

Недавно актриса впервые за много лет посетила публичное мероприятие, появившись на презентации нового сезона канала СТС. Во время общения с прессой она подтвердила, что у нее есть сын, ему сейчас семь лет. Однако слухи о втором браке она не прокомментировала.

В шоу «Кстати» Сиваева также раскрыла, что действительно развелась с Приваркиным.

«Вышла замуж. Подождите аплодировать. Там потом „развелась“ в конце будет. Это я вам кусками рассказываю. Родила сына. Это коротко. Захотелось такой жизни спокойной», — отметила артистка.

Чем сейчас занимается Сиваева

Анастасия Сиваева перестала сниматься в кино в 2014 году.

«Тогда я приняла решение уйти из профессии, думала, на время. Потому что я встретила своего первого мужа и была невероятно счастлива. Позже я увидела две полоски на тесте. И тогда я подумала: „Ты все сделала правильно“», — цитирует слова артистки сообщество «Анастасия Сиваева OFFICIAL COMMUNITY» в «Одноклассниках».

В 2024 году Сиваева вернулась к роли Даши Васнецовой в продолжении сериала «Папины дочки. Новые». Также она снялась в фильме «Папины дочки. Мама вернулась».

«Как и миллионы зрителей, я смотрела новых „Папиных дочек“ с первого сезона, удивлялась некоторым сюжетным поворотам, а теперь рада снова стать частью этой истории. Безусловно, это волнительно и ответственно как для меня, так и для моей героини. Ведь Даше важно объяснить многие моменты, которые не были раскрыты в полнометражном фильме», — призналась актриса.

