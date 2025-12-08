В Москве сотрудница спа-салона родила ребенка прямо на рабочем месте

В одном из московских спа-салонов у 32-летней сотрудницы прямо на рабочем месте неожиданно начались преждевременные роды, сообщает Telegram-канал «112». По предварительной информации, тайка готовилась к проведению процедуры для клиента, когда почувствовала резкое ухудшение самочувствия. Роды произошли стремительно, прямо в помещении салона.

На свет появился недоношенный ребенок. Мать и новорожденного с малым весом экстренно госпитализировали в ближайший перинатальный центр, где им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние обоих врачи оценивают как стабильное.

Ранее на музыкальном фестивале Burning Man, который проходил в штате Невада, женщина родила ребенка, не осознавая, что беременна. По словам новоиспеченной матери, у нее не было никаких симптомов и видимых признаков.

До этого в одном из московских офисов 20-летняя девушка, не подозревавшая о своей беременности, родила девочку в туалете. Почувствовав ухудшение самочувствия на рабочем месте, она направилась в туалет, где и произошли роды. Медики зафиксировали смерть новорожденной.