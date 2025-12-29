Путин ввел новый запрет об иностранных судах Путин подписал закон о запрете на исполнение решений иностранных судов в России

В России запретили исполнять постановления иностранных уголовных и международных судов, если их полномочия не основаны на международном договоре с Россией или на резолюции Совбеза ООН. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Постановления судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия Российской Федерации, и международных судебных органов <…> не подлежат исполнению, — говорится в документе.

