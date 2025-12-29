Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 09:20

Лучшие салаты с кальмарами на праздничный стол: 13 интересных рецептов

Лучшие салаты с крабовыми палочками Лучшие салаты с крабовыми палочками Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Кальмары давно перестали быть экзотикой и уверенно закрепились в праздничном меню. Их ценят за нейтральный, чистый вкус, способность сочетаться с овощами, яйцами, сыром, икрой и даже фруктами, а главное — за скорость приготовления. В этой подборке собраны салаты, которые выглядят нарядно, готовятся без лишних хлопот и подходят как для большого застолья, так и для камерного праздника.

Ниже — 13 удачных вариантов: от легких витаминных салатов до эффектных слоеных композиций, которые смело можно ставить в центр стола.

Морское сокровище: салат «Пигалица»

Этот салат выглядит по-настоящему празднично и собирается за считаные минуты. Отварите кальмары и креветки до мягкости, не превышая время варки, затем остудите. Нарежьте слабосоленую семгу аккуратными кусочками, добавьте кубики свежих помидоров и немного сыра. Соедините морепродукты с остальными ингредиентами, заправьте майонезом и перемешайте осторожно, чтобы сохранить текстуру. Подавайте порционно, украшая икрой и свежей зеленью — салат сразу задает тон всему столу.

Салат с кальмарами и солеными огурцами

Быстрый и выразительный вариант для тех случаев, когда времени в обрез. Кальмары отварите всего 1–2 минуты и сразу охладите, затем нарежьте тонкой соломкой. Добавьте яйца, мелко нарезанные соленые огурцы и лук. Заправку на основе майонеза и сметаны вмешивайте аккуратно, регулируя соль по вкусу. Салат получается пикантным и отлично подходит как самостоятельная закуска.

Самый простой салат с кальмарами Самый простой салат с кальмарами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Новогодний бриз» с кальмарами и яйцами

Легкий салат с нежным вкусом и минимальным набором ингредиентов. Кальмары отварите быстро, нарежьте тонкими кольцами, соедините с крупно нарезанными яйцами, свежим огурцом или кукурузой и зеленью. Заправляйте непосредственно перед подачей, чтобы сохранить свежесть. Такой салат хорошо смотрится на столе и не перегружает меню.

Салат «Витаминная бомба» с кальмарами и капустой

Отличный выбор для тех, кто хочет чего-то легкого, но сытного. Кальмары нарежьте соломкой и соедините с тонко нашинкованной капустой, предварительно слегка размяв ее с солью. Добавьте свежий огурец и зелень. Заправку на основе растительного масла и уксуса вмешивайте в самом конце и подавайте сразу, пока овощи остаются хрустящими.

Салат «Кальмар „а-ля рюс“»

Современная интерпретация привычных вкусов. Кальмары нарежьте соломкой, добавьте яйца, сырую морковь, сыр и сладкий перец. Вместо тяжелого майонеза используйте легкую йогуртовую заправку с горчицей и лимонным соком. Салат получается свежим, сбалансированным и отлично вписывается в новогоднее меню.

Салат «Кальмары под шубой»

Морская версия классической «Шубы» выглядит неожиданно и очень элегантно. Отварные кальмары нарежьте соломкой, свеклу и картофель натрите. Собирайте салат слоями, промазывая каждый легкой смесью майонеза и сметаны. Дайте блюду настояться в холодильнике и подавайте, посыпав зеленью.

«Кальмар-самурай»

Этот салат для тех, кто устал от традиционных сочетаний. Кальмары нарежьте тонкой соломкой, соедините с длинной стружкой свежего огурца и маринованным луком. Заправку на основе соевого соуса, кунжутного масла и лимонного сока добавляйте перед подачей. Дайте салату немного настояться и посыпьте кунжутом — вкус получается ярким и современным.

Салат с кальмарами и крабовыми палочками

Воздушный и очень нежный салат, который нравится практически всем. Кальмары и крабовые палочки нарезайте одинаковыми полосками, добавляйте тертые яйца и свежий огурец. Заправляйте умеренно, перемешивайте мягко и дайте салату немного постоять, чтобы вкус стал более гармоничным.

Салат с кальмарами на новогодний стол в 2026 году Салат с кальмарами на новогодний стол в 2026 году Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Салат «Нежный» с кальмарами и яблоками

Легкий салат с деликатным балансом вкусов. Кальмары нарежьте тонкими полосками, добавьте яйца и мелко нарезанное очищенное яблоко. Заправку используйте легкую — на основе йогурта или майонеза. Такой салат хорошо дополняет классические праздничные блюда и не перегружает стол.

Салат с копченым кальмаром

Вариант без варки, который выручает в последний момент. Копченого кальмара нарежьте полосками, добавьте огурцы, яйца и ошпаренный лук. Заправляйте минимально, чтобы сохранить дымный вкус основного ингредиента. Салат получается выразительным и очень ароматным.

Салат с маринованным кальмаром «Мужская мечта»

Простой, сытный и быстрый салат. Маринованного кальмара нарежьте полосками, соедините с яйцами, сыром, огурцом и кукурузой. Заправляйте умеренно и подавайте сразу. При необходимости кальмара предварительно промойте, чтобы вкус был мягче.

«Царский» салат с кальмарами

Эффектный салат для торжественного случая. Кальмары отварите строго 1 минуту, нарежьте полосками и соедините с яйцами, огурцами и сливочным сыром. Заправляйте аккуратно, добиваясь кремовой текстуры. Перед подачей украсьте красной икрой — блюдо выглядит дорого и очень нарядно.

Мимоза с кальмарами без консервов

Облегченная версия любимой классики. Кальмары нарежьте мелкими кубиками, подготовьте картофель, яйца и сыр. Собирайте салат слоями, промазывая тонким слоем майонеза. Дайте ему хорошо настояться в холодильнике — вкус становится мягким и гармоничным, а кальмары удачно заменяют привычную рыбу.

Эта подборка позволяет выбрать салат под любой формат праздника — от легкого ужина до большого новогоднего застолья. Кальмары легко вписываются в разные вкусовые сценарии и каждый раз раскрываются по-новому.

рецепты
быстрые рецепты
простой рецепт
кулинария
кухня
кальмары
праздники
Новый год
салаты
Анастасия Фомина
А. Фомина
