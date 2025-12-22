Самый простой салат с маринованным кальмаром: «Мужская мечта» за 15 минут

Легкий, но выразительный салат, который готов меньше чем за четверть часа, а выглядит как шикарное праздничное блюдо. Самый простой салат с морепродуктами на ваш стол! Готовить салат удобно даже в последний момент: достаточно нарезать ингредиенты, смешать их в глубокой миске и сразу подавать.

Возьмите 200 г маринованного кальмара и нарежьте его тонкими продолговатыми полосками (можно сразу купить нарезанный морепродукт). Подготовьте 3 яйца: сварите их вкрутую, охладите и аккуратно нарежьте средними кубиками. Добавьте 150 г твердого сыра, натерев его на крупной терке.

Для свежести нарежьте 1 огурец тонкими брусками, а для легкого хруста можно добавить 2–3 ст. л. сладкой кукурузы. Переложите все в миску, добавьте 1,5–2 ст. л. майонеза, перемешайте до однородности, стараясь не раздавить яйца. Попробуйте: маринованный кальмар обычно дает достаточно соли, поэтому досаливать необязательно. В завершение добавьте немного черного перца.

Если маринованный кальмар слишком соленый, промойте его под холодной водой и обсушите — салат получится более мягким и нежным.

