Закусочный торт «Филадельфия»: эффектная замена роллам на праздничном столе

Если обычные роллы уже приелись, попробуйте подать к Новому году яркий суши-торт «Филадельфия». Он собирается без каких-либо сложностей, выглядит впечатляюще и подойдет даже тем, кто никогда не делал роллы дома. Нужны только простые продукты, немного аккуратности и 10 минут времени на сборку. Получается нежно, свежо и празднично — гости точно удивятся.

Возьмите 200 г свежего огурца, нарежьте его маленькими кубиками. Добавьте к нему 200 г мягкого творожного сыра и перемешайте. Отдельно нарежьте 250 г охлажденной слабосоленой семги тонкими пластинами — они понадобятся для покрытия торта.

Отварите 200 г риса для суши до готовности, промойте, заправьте 2 столовыми ложками рисового уксуса и остудите. Возьмите форму диаметром примерно 16–18 см и выложите на дно половину риса, утрамбуйте ложкой. Сверху распределите творожно-огуречную начинку, затем закройте оставшимся рисом.

Переверните форму на плоскую тарелку и аккуратно снимите ее — получится плотный рисовый «корж». Покройте верх и бока тонкими пластинами семги, слегка прижимая их к поверхности.

Уберите торт в холодильник на 20 минут, чтобы он держал форму.

Совет: для более яркого вкуса добавьте между слоями тонкую полоску нори — торт будет держаться еще лучше.

Лучшая праздничная курица по-татарски: готовим тутырган тавык.