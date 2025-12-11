Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 09:45

Закусочный торт «Филадельфия»: эффектная замена роллам на праздничном столе

Вместо суши! Готовим торт «Филадельфия» Вместо суши! Готовим торт «Филадельфия» Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если обычные роллы уже приелись, попробуйте подать к Новому году яркий суши-торт «Филадельфия». Он собирается без каких-либо сложностей, выглядит впечатляюще и подойдет даже тем, кто никогда не делал роллы дома. Нужны только простые продукты, немного аккуратности и 10 минут времени на сборку. Получается нежно, свежо и празднично — гости точно удивятся.

Возьмите 200 г свежего огурца, нарежьте его маленькими кубиками. Добавьте к нему 200 г мягкого творожного сыра и перемешайте. Отдельно нарежьте 250 г охлажденной слабосоленой семги тонкими пластинами — они понадобятся для покрытия торта.

Отварите 200 г риса для суши до готовности, промойте, заправьте 2 столовыми ложками рисового уксуса и остудите. Возьмите форму диаметром примерно 16–18 см и выложите на дно половину риса, утрамбуйте ложкой. Сверху распределите творожно-огуречную начинку, затем закройте оставшимся рисом.

Переверните форму на плоскую тарелку и аккуратно снимите ее — получится плотный рисовый «корж». Покройте верх и бока тонкими пластинами семги, слегка прижимая их к поверхности.

Уберите торт в холодильник на 20 минут, чтобы он держал форму.

  • Совет: для более яркого вкуса добавьте между слоями тонкую полоску нори — торт будет держаться еще лучше.

Лучшая праздничная курица по-татарски: готовим тутырган тавык.

Читайте также
3 закуски на Новый год из простых продуктов: тратим 30 минут, и поле для вина и шампанского накрыто
Общество
3 закуски на Новый год из простых продуктов: тратим 30 минут, и поле для вина и шампанского накрыто
Непростые шпроты на праздник: гости попросят рецепт. Не выдавайте секрета!
Семья и жизнь
Непростые шпроты на праздник: гости попросят рецепт. Не выдавайте секрета!
Придумала этот салат, когда все надоели: казалось бы несочетаемые ингредиенты, но он улетел быстрее оливье
Общество
Придумала этот салат, когда все надоели: казалось бы несочетаемые ингредиенты, но он улетел быстрее оливье
Только яйца и горстка муки! Готовлю грузинские хачапури по-аджарски. Сырная лодочка, от которой млеют все гости
Общество
Только яйца и горстка муки! Готовлю грузинские хачапури по-аджарски. Сырная лодочка, от которой млеют все гости
Мягче не бывает: готовим идеальную печень на сковороде
Семья и жизнь
Мягче не бывает: готовим идеальную печень на сковороде
закуски
праздники
Новый год
рецепты
рецепт
простой рецепт
кулинария
кухня
Суши
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стоматолог предупредила, чем грозит привычка грызть семечки
Известный футболист перестал общаться с дочерью из-за алиментов
На Ямале пройдет пересмотр дела об использовании труда осужденных
Появились кадры взятия Красногорского российскими военными
Россияне стали чаще покупать люксовые автомобили
Лавров оценил искренность Трампа в решении украинского кризиса
Прокуратура требует возбудить дело в отношении бывшего лидера панк-группы
Кологривый откровенно рассказал о своем опыте депрессии
Лавров раскрыл, чему посвящены текущие переговоры с США
Лавров назвал истинную цель всех спекуляций по Украине
В МИД России связали внимание Запада к Украине с палестинской проблемой
Врач развеяла мифы об очистке печени
Появилась информация о погибших при взрыве в Пермском университете
Поддубный показал, как работают ВС России возле Гуляйполя
В США раскрыли новые детали о захваченном у берегов Венесуэлы танкере
Россиянка в качестве «ответчиков» в суде выбрала чаек
Вирусолог оценил вероятность начала эпидемии гриппа А в России
Видеозапись сделки купли-продажи квартиры Долиной попала в суд
Как приготовить бриоши на Новый год с красной рыбой быстро и вкусно
Известный американский актер анонсировал мировой показ фильма об СВО
Дальше
Самое популярное
Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.