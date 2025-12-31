Закуска в тарталетках, которую можно приготовить за 10 минут до Нового года: спасение для хозяек

Закуска в тарталетках, которую можно приготовить за 10 минут до Нового года: спасение для хозяек

Если времени до боя курантов осталось мало, а на столе нужна вкусная закуска, приготовьте тарталетки со свеклой и черносливом. Это блюдо — настоящее спасение для хозяек, его можно приготовить за 10 минут до Нового года!

Вкус получается сладковатым, пикантным и очень гармоничным: нежная свекла, сочный чернослив и сливочный майонез создают идеальное сочетание, а хрустящая тарталетка добавляет приятный контраст. Это беспроигрышный вариант для праздника!

Вам понадобится: 10–12 готовых тарталеток, 2 средние вареные свеклы, 100 г чернослива без косточек, 2-3 ст. л. майонеза, зубчик чеснока, соль по вкусу. В миске смешайте натертую на мелкой терке свеклу, нарезанный чернослив, майонез, давленый чеснок и щепотку соли до однородности. Начинка готова! С помощью чайной ложки аккуратно заполните тарталетки свекольной массой, формируя аккуратную горку. Закуска готова к подаче немедленно, но можно дать ей 15 минут настояться при комнатной температуре.

Ранее стало известно, как приготовить салат для экстренного случая: сыр, крабовые палочки и яйца спасут любой праздник.