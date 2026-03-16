Горячие бутерброды без колбасы за 10 минут: завтрак с творогом и сырной корочкой

Иногда для вкусного завтрака не нужны ни колбаса, ни сложные рецепты. Достаточно обычного хлеба, творога и немного сыра — и в духовке получится ароматное угощение с аппетитной корочкой. Такие горячие бутерброды готовятся быстро, получаются сытными и отлично подходят для начала дня.

Ингредиенты:

хлеб — 8 ломтиков (около 300 г);

творог — 200 г;

яйца — 2 шт.;

помидор — 1 шт. (около 120 г);

твердый сыр — 100 г;

орегано — 2 ч. л. (около 4 г);

соль и черный перец — по вкусу;

растительное масло — 1 ст. л. для смазывания.

Приготовление

Противень заранее застелите пергаментной бумагой — так бутерброды удобно сразу выкладывать для запекания. В миске соедините творог, яйца, орегано, соль и перец. Разомните массу вилкой, чтобы она стала более однородной.

Сыр натрите на крупной терке, помидор нарежьте небольшими кубиками и добавьте к творожной смеси. Ломтики хлеба слегка смажьте растительным маслом снизу и разложите на противне. Сверху равномерно распределите приготовленную начинку.

Отправьте бутерброды в духовку, разогретую до 190 градусов, примерно на 10 минут. За это время сыр расплавится, начинка станет нежной, а хлеб снизу слегка подрумянится. Подавайте горячими — такие бутерброды особенно вкусны сразу после духовки.

