Горячие бутерброды без колбасы за 10 минут: завтрак с творогом и сырной корочкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда для вкусного завтрака не нужны ни колбаса, ни сложные рецепты. Достаточно обычного хлеба, творога и немного сыра — и в духовке получится ароматное угощение с аппетитной корочкой. Такие горячие бутерброды готовятся быстро, получаются сытными и отлично подходят для начала дня.

Ингредиенты:

  • хлеб — 8 ломтиков (около 300 г);
  • творог — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • помидор — 1 шт. (около 120 г);
  • твердый сыр — 100 г;
  • орегано — 2 ч. л. (около 4 г);
  • соль и черный перец — по вкусу;
  • растительное масло — 1 ст. л. для смазывания.

Приготовление

Противень заранее застелите пергаментной бумагой — так бутерброды удобно сразу выкладывать для запекания. В миске соедините творог, яйца, орегано, соль и перец. Разомните массу вилкой, чтобы она стала более однородной.

Сыр натрите на крупной терке, помидор нарежьте небольшими кубиками и добавьте к творожной смеси. Ломтики хлеба слегка смажьте растительным маслом снизу и разложите на противне. Сверху равномерно распределите приготовленную начинку.

Отправьте бутерброды в духовку, разогретую до 190 градусов, примерно на 10 минут. За это время сыр расплавится, начинка станет нежной, а хлеб снизу слегка подрумянится. Подавайте горячими — такие бутерброды особенно вкусны сразу после духовки.

Ранее сообщалось, что иногда хочется чего-то сытного и домашнего, но без долгой возни с тестом. В таком случае выручает простой рецепт быстрых пирожков на основе творога и яиц.

Проверено редакцией
Читайте также
Гренки на молоке — прошлый век. Добавляю 2 ингредиента — даже колбаса не нужна: съедаются еще на сковороде, пока горячие
Общество
Гренки на молоке — прошлый век. Добавляю 2 ингредиента — даже колбаса не нужна: съедаются еще на сковороде, пока горячие
Творожный пирог «Одеяло» на сливочном масле — шоколадный десерт, который выглядит как из кондитерской
Общество
Творожный пирог «Одеяло» на сливочном масле — шоколадный десерт, который выглядит как из кондитерской
Гортензии больше не в моде — теперь роскошный сад без танцев с бубном. Этот гость цветет без остановки и не боится зноя
Общество
Гортензии больше не в моде — теперь роскошный сад без танцев с бубном. Этот гость цветет без остановки и не боится зноя
Две девочки отравились роллами в ресторане Москвы
Москва
Две девочки отравились роллами в ресторане Москвы
Гренки на молоке — прошлый век. Добавляю 2 ингредиента — даже колбаса не нужна: съедаются еще на сковороде, пока горячие
Общество
Гренки на молоке — прошлый век. Добавляю 2 ингредиента — даже колбаса не нужна: съедаются еще на сковороде, пока горячие
Марина Макарова
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

