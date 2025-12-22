Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 06:46

Салат для экстренного случая: сыр, крабовые палочки и яйца спасут любой праздник или ужин

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат идеально подойдет для экстренного случая, поскольку готовится за 15 минут. Попробуйте, и вы осознаете, что сыр, крабовые палочки и яйца спасут любой праздник или ужин!

Вкус получается насыщенным и контрастным: сливочный сыр, сладковатые крабовые палочки и яйца с пикантной ноткой чеснока и свежей кислинкой лимона, а главный хит — это взрыв хруста от сухариков в каждом кусочке.

Вам понадобится: 200 г твердого сыра, 200 г крабовых палочек, 3 вареных яйца, 1–2 зубчика чеснока, сок половины лимона, майонез по вкусу, 50–70 г готовых ржаных или чесночных сухариков, соль, черный перец. В большой миске смешайте тертый сыр, нарезанные крабовые палочки и тертые яйца. Добавьте давленный чеснок, лимонный сок, соль и перец. Заправьте салат майонезом и аккуратно перемешайте. Непосредственно перед подачей, чтобы сухарики не размокли, добавьте их в салат и еще раз быстро перемешайте. Подавайте сразу.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Чайка» с зеленым горошком: простой и быстрый, выручит в будни и затяжные праздничные дни.

Проверено редакцией
Читайте также
Не ждите особого случая, готовьте сейчас — салат из яиц: на завтрак, перекус и легкий ужин
Общество
Не ждите особого случая, готовьте сейчас — салат из яиц: на завтрак, перекус и легкий ужин
Как не отравиться прошлогодним оливье: сколько можно хранить салаты?
Семья и жизнь
Как не отравиться прошлогодним оливье: сколько можно хранить салаты?
Ароматный торт «Бананза» с нежным кремом и орешками — готовлю к праздникам и просто к чаю: проверенный рецепт
Общество
Ароматный торт «Бананза» с нежным кремом и орешками — готовлю к праздникам и просто к чаю: проверенный рецепт
Смотря что положить в начинку: такие чашечки из помидоров всегда — звезда стола
Общество
Смотря что положить в начинку: такие чашечки из помидоров всегда — звезда стола
Доступная закуска на праздничный стол: рулетики с начинкой из крабовых палочек
Общество
Доступная закуска на праздничный стол: рулетики с начинкой из крабовых палочек
салаты
рецепты
крабовые палочки
быстрые рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
Салат для экстренного случая: сыр, крабовые палочки и яйца спасут любой праздник или ужин Этот салат идеально подойдет для экстренного случая, поскольку готовится за 15 минут. Попробуйте, и вы осознаете, что сыр, крабовые палочки и яйца спасут любой праздник или ужин!
200 г твердого сыра
200 г крабовых палочек
3 вареных яйца
1-2 зубчика чеснока
сок половины лимона
майонез
50-70 г готовых ржаных или чесночных сухариков
>
В большой миске смешайте тертый сыр, нарезанные крабовые палочки и тертые яйца.
Добавьте давленный чеснок, лимонный сок, соль и перец. Заправьте салат майонезом и аккуратно перемешайте.
Непосредственно перед подачей, чтобы сухарики не размокли, добавьте их в салат и еще раз быстро перемешайте.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уборщица получила условный срок за комментарий о павших бойцах СВО
Убийца скуки: рецепт винегрета с огурцами, фасолью и грибочками
Крупная птицефабрика прекратила отгрузки яиц по одной причине
Украинский солдат сдался в плен после разговора с братом-россиянином
НАТО готовится к строительству нового центра для поставок оружия Киеву
Биолог раскрыл, чем опасны еловые иголки для домашних животных
На Сахалине школьнику проломили голову ксилофоном
От нуля до 21: оттепели и морозы — прогноз погоды на Новый год и праздники
Израиль напугал США целью ракетных учений Ирана
Дроны группы «Центр» уничтожили заблокированных бойцов ВСУ
Экономист ответил, что может убить кредитную историю
Риелтор спрогнозировал сроки выселения Долиной из квартиры
В МЧС пояснили, почему нельзя ставить елку у выхода из комнаты
Биолог раскрыл опасные последствия поедания снега или сосулек
Ветеринар рассказал, чем можно угостить питомца с новогоднего стола
Дмитриев намекнул, где состоятся следующие переговоры США и России
Приставы намерены взыскать участок владельца известной сети ресторанов
Песков рассказал о ежедневных встречах Путина с военными
США получили ордер на изъятие танкера у берегов чужой страны
К чему снится злая собака: узнайте, что хочет сказать вам сон
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.