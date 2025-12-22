Салат для экстренного случая: сыр, крабовые палочки и яйца спасут любой праздник или ужин

Этот салат идеально подойдет для экстренного случая, поскольку готовится за 15 минут. Попробуйте, и вы осознаете, что сыр, крабовые палочки и яйца спасут любой праздник или ужин!

Вкус получается насыщенным и контрастным: сливочный сыр, сладковатые крабовые палочки и яйца с пикантной ноткой чеснока и свежей кислинкой лимона, а главный хит — это взрыв хруста от сухариков в каждом кусочке.

Вам понадобится: 200 г твердого сыра, 200 г крабовых палочек, 3 вареных яйца, 1–2 зубчика чеснока, сок половины лимона, майонез по вкусу, 50–70 г готовых ржаных или чесночных сухариков, соль, черный перец. В большой миске смешайте тертый сыр, нарезанные крабовые палочки и тертые яйца. Добавьте давленный чеснок, лимонный сок, соль и перец. Заправьте салат майонезом и аккуратно перемешайте. Непосредственно перед подачей, чтобы сухарики не размокли, добавьте их в салат и еще раз быстро перемешайте. Подавайте сразу.

