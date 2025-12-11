Салат «Чайка»: простой и быстрый, выручит в будни и затяжные праздничные дни

Салат «Чайка» станет вашей палочкой-выручалочкой как в будни, так и в затяжные праздники. Он невероятно простой и быстрый и сочетает в себе нежную основу сыра и яиц со сладковатым горошком и пикантностью красного лука.

Вам понадобится: 200 г твердого сыра, 4 яйца, 1 банка зеленого горошка, 1 небольшая красная луковица, майонез, соль и перец по вкусу. Сыр натрите на средней терке. Яйца отварите вкрутую, остудите и натрите на крупной терке. Красный лук нарежьте мелкими кубиками. Горошек откиньте на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске, заправьте майонезом, посолите и поперчите. Дайте салату настояться около 10 минут для раскрытия вкусов.

Салат получается легким, свежим и очень сбалансированным.

