Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 08:33

ВСУ бросили на атаку Московской области 40 БПЛА

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 40 украинских БПЛА над Московской областью

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над Московской областью, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, из них 32 БПЛА сбили над Москвой.

40 [беспилотников сбито] над территорией Московского региона, в том числе 32 БПЛА, летевших на Москву, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что пассажиры в ожидании рейсов вынуждены спать на туристических ковриках, картонках и скамейках в московском Внуково. Уточнялось, что более 130 рейсов были отменены, задержаны или направлены в другие воздушные гавани. При этом в Росавиации сообщили, что аэропорты московского авиаузла возобновили прием и выпуск самолетов.

Утром 9 декабря пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО в ночь ликвидировали и перехватили 121 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, 49 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской области и Крымом соответственно, 10 и девять — над Рязанской и Воронежской областями, еще восемь БПЛА сбили над акваторией Каспийского моря.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Московская область
Москва
Минобороны РФ
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты последствия атаки украинских БПЛА в Тульской области
Российское издание приостановило работу
ВСУ не дали самолету премьера Армении приземлиться в Москве
Операцию ВМС США у берегов Венесуэлы сняли на видео
Стало известно, могли ли БПЛА запустить на Москву с территории России
Россия замкнула тройку стран G20 по величине профицита внешней торговли
Закусочный торт «Филадельфия»: эффектная замена роллам на праздничном столе
Трамп поставил европейских коллег перед дилеммой двух стульев
Москвичам рассказали, когда на город обрушится первая метель этой зимы
В СК раскрыли ущерб от обстрелов ВСУ
Концерты комика-иноагента массово проваливаются за границей
Военэксперт раскрыл, откуда на Москву прилетели почти 40 БПЛА ВСУ
Идею выборов на Украине связали с внешним давлением на Зеленского
В России растет заболеваемость агрессивным типом гриппа
Карлсон раскрыл, кто стал бы самым выгодным союзником для США
«Символичный выпад»: в МИД ответили на попытки ВСУ атаковать Москву
В Госдуме предложили новые правила для организации продленок
Опекунша попала под следствие за жестокое обращение с ребенком
Украинские переселенцы призвали Зеленского забыть о Крыме
Россияне бросились гуглить Долину после скандала с ее участием
Дальше
Самое популярное
Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.