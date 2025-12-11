ВСУ бросили на атаку Московской области 40 БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над Московской областью, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, из них 32 БПЛА сбили над Москвой.

40 [беспилотников сбито] над территорией Московского региона, в том числе 32 БПЛА, летевших на Москву, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что пассажиры в ожидании рейсов вынуждены спать на туристических ковриках, картонках и скамейках в московском Внуково. Уточнялось, что более 130 рейсов были отменены, задержаны или направлены в другие воздушные гавани. При этом в Росавиации сообщили, что аэропорты московского авиаузла возобновили прием и выпуск самолетов.

Утром 9 декабря пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО в ночь ликвидировали и перехватили 121 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, 49 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской области и Крымом соответственно, 10 и девять — над Рязанской и Воронежской областями, еще восемь БПЛА сбили над акваторией Каспийского моря.