Над регионами России и Каспием ликвидировали 121 украинский БПЛА

Силы ПВО в ночь на 9 декабря ликвидировали и перехватили 121 украинский беспилотник над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 49 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской области и Крымом соответственно, 10 и девять — над Рязанской и Воронежской областями, еще восемь БПЛА сбили над акваторией Каспийского моря.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 8 декабря до 07:00 9 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили по пять беспилотников над Ростовской областью и Калмыкией, четыре и три — над территориями Нижегородской и Липецкой областей соответственно, по два БПЛА сбили над Курской областью и Краснодарским краем. Еще по одному беспилотнику устранили над Брянской и Тульской областями.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь 7 декабря ликвидировали и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами России. По данным пресс-службы Минобороны РФ, 42 и 12 БПЛА уничтожили над территориями Саратовской и Ростовской областей соответственно, 10 и девять — над Крымом и Волгоградской областью.