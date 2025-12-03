«Коварные факторы»: ветеринар назвал вероятную причину гибели 500 тюленей

Вероятной причиной гибели почти 500 тюленей, тела которых были обнаружены на побережье Каспийского моря в Дагестане, являются антропогенные факторы, связанные с техническим шумом, заявил NEWS.ru член Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Михаил Шеляков. Он исключил версию об отравлении животных природными газами, сославшись на их развитую сенсорику.

На мой взгляд, удушье газами — это не очень правдоподобная версия гибели почти 500 тюленей в Каспийском море. В отличие от человека у этих морских жителей очень хорошо развита сенсорика, то есть они могут обходить опасные концентрации вредных веществ. Здесь другая ситуация, которая, к сожалению, учащается в последние годы — высокая зашумленность радиоэфиров, мобильные телефоны, вышки 5G и так далее. Тут все же в смерти тюленей виноваты более коварные, антропогенные факторы. Наша с вами хозяйственная деятельность человека приводит к подобным вещам, — пояснил Шеляков.

Ранее сообщалось, что на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено более 320 мертвых тюленей. Они были найдены на участке берега между устьем реки Сулак и рекой Терек. Впоследствии цифра погибших животных выросла почти до 500.