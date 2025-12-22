Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 13:57

Почти 800 мертвых баранов достали из озера в Башкирии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Спасатели достали из озера Узеть в Бирском районе Башкирии почти 800 погибших овец и баранов, заявил в своем Telegram-канале председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. По его словам, изначально хозяин отары предположил, что провалилось под лед и утонуло 200–300 голов.

На сегодняшний день уже извлечено 780 животных, и работа продолжается, — подчеркнул глава комитета.

Лишь одна овца смогла выжить. Специалисты Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС вывели животное со льда, подняли по крутому склону и передали хозяину, уточнил Первов. Тем не менее работа на месте ЧП еще продолжается, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что приют для животных «Забытые сердца» в Аксайском районе Ростова-на-Дону оказался заполнен трупами. Волонтеры нашли в учреждении мертвых кошек, собак, а также лис, белок и енотов. Количество погибших животных исчисляется сотнями.

До этого пассажирский поезд врезался в стадо диких слонов в штате Ассам на востоке Индии. Состав Rajdhani Express следовал по маршруту Сайранг — Нью-Дели. Как отметили в местном лесничестве, в результате инцидента погибли восемь животных, еще один слон получил травмы.

Башкирия
животные
бараны
овцы
спасатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прыжок в зиму»: идет мороз ниже –10, прогноз погоды в Москве на Новый год
Назначен новый руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи
Глава полиции Челябинска потерял работу
Роднина назвала причину проблем у Петросян на чемпионате России
Чекалин раскрыл, когда завершится процесс по делу о выводе средств за рубеж
Продюсер объяснил, почему Долиной не аплодировали на концерте
«Прижала в угол»: Товстик раскрыла, как узнала о романе мужа с Дибровой
Зеленский пообещал санкции гражданам Китая за поддержку СВО
Правозащитница перечислила плюсы и минусы оргзавоза мигрантов
В Евросоюзе рассказали, что необходимо для урегулирования на Украине
Москвичам рассказали о важных изменениях видеофиксации на дорогах
Евросоюз вторгся в российское правосудие
Дочь Юдашкина привела детей в Большой театр на «Щелкунчика»
«Единая Россия» отправила на СВО квадроциклы и квадрокоптеры
Россияне массово теряют зрение? Последствия гонконгского гриппа, детали
Боец СВО рассказал, как с пробитой головой спас тяжело раненого сослуживца
Эксперт назвала главную трудовую льготу для многодетных родителей
Медведчук объяснил, почему Зеленский заговорил о выборах
Власти поддержали ускоренную блокировку сайтов мошенников
Мать умершего от голода пятимесячного мальчика сделала признание
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.