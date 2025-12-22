Почти 800 мертвых баранов достали из озера в Башкирии

Почти 800 мертвых баранов достали из озера в Башкирии

Спасатели достали из озера Узеть в Бирском районе Башкирии почти 800 погибших овец и баранов, заявил в своем Telegram-канале председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. По его словам, изначально хозяин отары предположил, что провалилось под лед и утонуло 200–300 голов.

На сегодняшний день уже извлечено 780 животных, и работа продолжается, — подчеркнул глава комитета.

Лишь одна овца смогла выжить. Специалисты Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС вывели животное со льда, подняли по крутому склону и передали хозяину, уточнил Первов. Тем не менее работа на месте ЧП еще продолжается, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что приют для животных «Забытые сердца» в Аксайском районе Ростова-на-Дону оказался заполнен трупами. Волонтеры нашли в учреждении мертвых кошек, собак, а также лис, белок и енотов. Количество погибших животных исчисляется сотнями.

До этого пассажирский поезд врезался в стадо диких слонов в штате Ассам на востоке Индии. Состав Rajdhani Express следовал по маршруту Сайранг — Нью-Дели. Как отметили в местном лесничестве, в результате инцидента погибли восемь животных, еще один слон получил травмы.