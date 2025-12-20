Новый год-2026
Поезд влетел в стадо диких слонов, переходивших железную дорогу

В Индии при столкновении с пассажирским поездом погибли восемь слонов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пассажирский поезд врезался в стадо диких слонов в штате Ассам на востоке Индии, передает агентство PTI. По его информации, состав Rajdhani Express следовал по маршруту Сайранг — Нью-Дели. Как отметили в местном лесничестве, в результате инцидента погибли восемь животных, еще один слон получил травмы.

С рельсов сошли пять вагонов и локомотив поезда. Пострадавших среди пассажиров нет, — говорится в сообщении.

Поезда, которые должны были пройти через пострадавший участок железной дороги, перенаправили. Ведутся восстановительные работы. Согласно статистике, каждый год в Индии из-за аварий на железной дороге погибают до 20 слонов. В связи с этим в стране ввели систему, которая фиксирует перемещения крупных животных вблизи путей и передает информацию машинисту через специальное приложение.

Ранее два пассажирских поезда столкнулись в американском штате Нью-Джерси — к западу от станции Bay Street в городе Монтклер. Один из составов в результате аварии частично сошел с рельсов. В результате происшествия легкие травмы получили 17 человек.

