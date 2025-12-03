Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Дагестане сделали ужасающую находку на берегу моря

В Дагестане на берегу Каспийского моря обнаружили более 320 мертвых тюленей

Фото: Global Look Press
На побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружено более 320 мертвых тюленей, сообщили ТАСС в региональных оперативных службах. Погибшие животные были найдены на участке берега между устьем реки Сулак и рекой Терек.

От устья реки Сулак до Терека были обнаружены туши мертвых тюленей в количестве 322, — сказал собеседник.

Ранее в комитете рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Казахстана заявили, что снижение иммунитета могло стать причиной массовой гибели тюленей, чьи останки были обнаружены на побережье Каспийского моря. Предполагается, что это ослабление привело к развитию инфекционного заболевания у морских млекопитающих. Сотрудники Института гидробиологии и экологии полагают, что гибель животных произошла более месяца назад. Только сейчас их тела были вынесены волнами на пляжи Тупкараганского района Мангистауской области.

Страшная находка была сделана еще 4 ноября, тогда специалисты обследовали береговую линию Тупкараганского района. В итоге было найдено 112 мертвых тюленей.

