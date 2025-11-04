Стало известно, почему пляжи Каспийского моря заполонили мертвые тюлени

Причиной массовой гибели тюленей, чьи трупы нашли на берегу Каспийского моря, могло стать снижение иммунитета, сообщили в комитете рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Казахстана. Предполагается, что из-за этого у млекопитающих развилась инфекция, передает ТАСС.

По мнению ученых на основе многолетних исследований, предположительными причинами смерти тюленей является ослабление иммунитета и общей резистентности организма, что приводит к восприимчивости к инфекционным заболеваниям, — говорится в сообщении.

Как полагают сотрудники Института гидробиологии и экологии, тюлени погибли более месяца назад. Только сейчас их тела вынесло на пляжи Тупкараганского района Мангистауской области. В настоящее время специалисты продолжают наблюдать за побережьем.

Тела 112 тюленей нашли на берегу Каспийского моря днем 4 ноября. Мертвых животных обнаружили во время мониторинга береговой линии Тупкараганского района — от населенного пункта Асан до мыса Баутино.