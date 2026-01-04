Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 09:05

В сточной канаве нашли останки четырех человек

Сборщик мусора нашел останки четырех человек в канаве города Карачи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сборщик мусора обнаружил в канаве пакистанского города Карачи человеческие останки, сообщает издание Dawn. Тела находились в густых зарослях на обочине дороги. Прибывшая на место полиция оцепила территорию и извлекла погибших для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По данным заместителя гендиректора полиции Сайеда Асада Разы, среди жертв — двое мужчин и две женщины. Состояние тел указывает на то, что они пролежали в кустах от 10 до 15 дней и подверглись сильному разложению. Предварительный осмотр показал, что одним из погибших может быть несовершеннолетний мальчик, однако точный возраст и пол будут подтверждены только после вскрытия.

На данный момент следствие рассматривает все версии случившегося, включая групповое убийство. Личности погибших остаются неизвестными, заявлений о пропаже людей со схожими приметами в полицию района в последнее время не поступало. Обстоятельства дела осложняются высокой степенью разложения тел, что затрудняет определение причин смерти на месте.

Ранее совет племенных старейшин в Пакистане применил древний обряд для установления вины в краже. Восемь подозреваемых были вынуждены босиком пройти по раскаленным углям, поскольку согласно традиции отсутствие ожогов на ступнях считается доказательством невиновности.

