В Пакистане воров заставили доказывать невиновность жутким обрядом

В Пакистане совет племенных старейшин заставил подозреваемых в краже пройтись по раскаленным углям, чтобы доказать свою невиновность, сообщает Dunya News. Всего пыткам подверглись восемь человек.

Журналисты уточнили, что в стране существует специальный обряд: подозреваемый должен босиком идти по углям. Если на его ступнях не окажется ожогов, значит испытуемый невиновен, пояснили в издании. Отмечается, что ни один из подозреваемых не получил травм.

После инцидента заместитель комиссара округа Муса-Хель Разак заявил, что в органах проводят проверку по факту инцидента. По его словам, подобные происшествия случаются, когда институты власти не справляются с обязанностями.

Ранее в Мали казнили блогершу Сиссе за публикации в TikTok видео о городе Тонка. По предварительной информации, самосуд могли устроить джихадисты. Боевики обвинили девушку в «информировании малийской армии о своих передвижениях» через публикации в социальной сети, сообщили в СМИ. Местные правоохранители также подтвердили факт казни.