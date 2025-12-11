Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 18:53

В Пакистане воров заставили доказывать невиновность жутким обрядом

В Пакистане воров заставили доказывать невиновность с помощью раскаленных углей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Пакистане совет племенных старейшин заставил подозреваемых в краже пройтись по раскаленным углям, чтобы доказать свою невиновность, сообщает Dunya News. Всего пыткам подверглись восемь человек.

Журналисты уточнили, что в стране существует специальный обряд: подозреваемый должен босиком идти по углям. Если на его ступнях не окажется ожогов, значит испытуемый невиновен, пояснили в издании. Отмечается, что ни один из подозреваемых не получил травм.

После инцидента заместитель комиссара округа Муса-Хель Разак заявил, что в органах проводят проверку по факту инцидента. По его словам, подобные происшествия случаются, когда институты власти не справляются с обязанностями.

Ранее в Мали казнили блогершу Сиссе за публикации в TikTok видео о городе Тонка. По предварительной информации, самосуд могли устроить джихадисты. Боевики обвинили девушку в «информировании малийской армии о своих передвижениях» через публикации в социальной сети, сообщили в СМИ. Местные правоохранители также подтвердили факт казни.

Пакистан
воры
самосуд
обряды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сдавал жену в аренду свингерам: сутенера приговорили к 160 часам работ
«Потеря реальности»: Михалков о возращении Ефремова к работе
«Единая Россия» добилась ремонта 800 студенческих общежитий
Белоусов рассказал об успехах на Северском направлении
Эрмитаж впервые прокомментировал задержание своего археолога в Польше
Взрыв на улице Киева привел к смерти человека
ОАЭ выдали России главу жестокой ОПГ, похищавшего десятки миллионов
Захарова обвинила Кишинев в нарушении Венской конвенции
Полиция отобрала сотни скутеров и велосипедов у нарушителей ПДД
В Пакистане воров заставили доказывать невиновность жутким обрядом
В аэропорту столицы Чувашии ввели ограничения на полеты самолетов
Китай успешно запустил крупнейший в мире БПЛА-авианосец тяжелого класса
Внуки убитой своим сыном женщины подали иск против OpenAI
В Петербурге раскрыли ключевую версию смертельного возгорания на рынке
В Великобритании начался худший сезон гриппа за всю историю
«Мисс Финляндия» лишилась титула из-за скандального снимка
ВОЗ вынесла вердикт по влиянию вакцинации на развитие аутизма
Россиянам напомнили о сроках оплаты декабрьских квитанций
Полковник назвал ключевую ценность освобождения Северска
Российские кинотеатры отказались от показа «Аватара 3» в Новый год
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.