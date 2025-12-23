Два ребенка выпали из самолета на высоте 8000 метров

Два ребенка упали из самолета во время рейса Джидда — Карачи, сообщила газета Die Welt. Инцидент произошел в 1980 году, воздушное судно находилось на высоте 8000 метров.

Как отметила газета, в один момент давление на борту резко упало. Из-за разгерметизации на полу образовалась дыра почти в половину квадратного метра. Через нее выпали полуторагодовалый мальчик и 14-летняя девочка.

Экипаж самолета принял решение совершить аварийную посадку в Дохе. Всего из воздушного судна эвакуировали 284 человека. В ходе расследования инцидента выяснилось, что деталь основного шасси ударилась о фюзеляж во время взлета, что нарушило работу систем управления.

Ранее самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада с выключенным двигателем. Причиной стало решение командира воздушного судна, который обнаружил разницу в показаниях топлива и действовал строго по инструкциям для обеспечения безопасности.

До этого самолет авиакомпании Pegasus, следовавший из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку. Борт приземлился в аэропорту Чукурова из-за сложных погодных условий.