Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 15:56

Два ребенка выпали из самолета на высоте 8000 метров

Два ребенка упали из самолета во время рейса Джидда — Карачи

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Два ребенка упали из самолета во время рейса Джидда — Карачи, сообщила газета Die Welt. Инцидент произошел в 1980 году, воздушное судно находилось на высоте 8000 метров.

Как отметила газета, в один момент давление на борту резко упало. Из-за разгерметизации на полу образовалась дыра почти в половину квадратного метра. Через нее выпали полуторагодовалый мальчик и 14-летняя девочка.

Экипаж самолета принял решение совершить аварийную посадку в Дохе. Всего из воздушного судна эвакуировали 284 человека. В ходе расследования инцидента выяснилось, что деталь основного шасси ударилась о фюзеляж во время взлета, что нарушило работу систем управления.

Ранее самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада с выключенным двигателем. Причиной стало решение командира воздушного судна, который обнаружил разницу в показаниях топлива и действовал строго по инструкциям для обеспечения безопасности.

До этого самолет авиакомпании Pegasus, следовавший из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку. Борт приземлился в аэропорту Чукурова из-за сложных погодных условий.

Саудовская Аравия
Катар
Пакистан
самолеты
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин стал политиком года для трети россиян
HR-эксперт объяснил, кто получит 13-ю зарплату до конца года
Составлен список звезд, чья карьера разрушилась в 2025 году
Военэксперт назвал цель создания США новейших кораблей «золотого флота»
Раскрыты причины задержания Греты Тунберг в Лондоне
«Борьба с верой»: в РПЦ о намерении изменить даты праздников на Украине
Рютте посоветовал европейцам положиться на «американский ядерный зонтик»
Генконсульство вышло на связь после сообщений о пожаре на российском судне
Россиянин устроил расправу над женой перед маленьким сыном
Юрист ответила, что грозит аферистам за продажу фейковых туров в Дагестан
В России расследуют скандальное дело об убийстве военного украинцем
Российских юниоров допустили еще к одним мировым турнирам
От хрущевки до бизнес-класса: как меняются требования к окнам
Назван самый мощный укрепрайон ВСУ на Запорожском направлении
Первоклассник чуть не умер дома из-за одного печенья
Инвалида без рук и ноги искусали клопы в тюрьме
Москвичка купила фейковый тур и осталась без путешествия на день рождения
Бастрыкин хочет выпустить обвиненную в домогательствах учительницу
Врач рассказал о ключевых ошибках при оказании первой помощи зимой
Завод виниловых пластинок «Ультра Продакшн» подвел итоги 2025 года
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.