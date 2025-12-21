Летевший из Москвы в Анталью самолет экстренно сел в аэропорту Чукурова

Летевший из Москвы в Анталью самолет экстренно сел в аэропорту Чукурова

Самолет турецкой авиакомпании Pegasus, летевший из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку, сообщила платформа турецкой гражданской авиации HavaSosyalMedya в социальной сети Х. Уточняется, что борт сел в аэропорту Чукурова. Причиной такого решения оказались неблагоприятные погодные условия.

Самолет Airbus A320neo с регистрационным номером TC-NBO, выполнявший рейс Pegasus PC1577 по маршруту Москва — Анталья, не смог приземлиться в пункте назначения из-за неблагоприятных метеоусловий в районе аэропорта и был направлен на запасной аэродром в Чукурове, — говорится в сообщении.

Ранее туман помешал вертолету с премьер-министром Индии Нарендрой Моди совершить посадку в штате Западная Бенгалия. Авиатранспортному средству пришлось вернуться в аэропорт Калькутты.

До этого российские туристы почти три дня не могли улететь со Шри-Ланки из-за отсутствия свободных самолетов у авиакомпании Red Wings. Рейс из Хамбантоты в Москву перенесли с 18 на 21 декабря, поскольку у перевозчика нет дальнемагистральных Boeing-777, способных выполнить рейс в российскую столицу.