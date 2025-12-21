Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 10:56

Летевший из Москвы в Анталью самолет экстренно сел в аэропорту Чукурова

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines Самолет авиакомпании Pegasus Airlines Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Самолет турецкой авиакомпании Pegasus, летевший из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку, сообщила платформа турецкой гражданской авиации HavaSosyalMedya в социальной сети Х. Уточняется, что борт сел в аэропорту Чукурова. Причиной такого решения оказались неблагоприятные погодные условия.

Самолет Airbus A320neo с регистрационным номером TC-NBO, выполнявший рейс Pegasus PC1577 по маршруту Москва — Анталья, не смог приземлиться в пункте назначения из-за неблагоприятных метеоусловий в районе аэропорта и был направлен на запасной аэродром в Чукурове, — говорится в сообщении.

Ранее туман помешал вертолету с премьер-министром Индии Нарендрой Моди совершить посадку в штате Западная Бенгалия. Авиатранспортному средству пришлось вернуться в аэропорт Калькутты.

До этого российские туристы почти три дня не могли улететь со Шри-Ланки из-за отсутствия свободных самолетов у авиакомпании Red Wings. Рейс из Хамбантоты в Москву перенесли с 18 на 21 декабря, поскольку у перевозчика нет дальнемагистральных Boeing-777, способных выполнить рейс в российскую столицу.

Турция
самолеты
посадки
авиакомпании
Анкара
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителям российского региона напомнили об угрозе ВСУ в новогодние праздники
Мальчик из российского региона умер после борьбы с тяжелой формой рака
Поезда в немецком городе вернулись к расписанию после эвакуации вокзала
В Кремле ответили, когда Путин и Трамп могут созвониться
В Кремле рассказали, с кем планирует встретиться Путин
Новый год без лишних калорий: низкоуглеводный салат с тофу
Ушаков поставил точку в слухах о встрече экспертов России и Украины
Политолог ответил, в каком случае может возобновиться диалог России и ЕС
В администрации Путина сделали заявление о переговорах по Украине в Майами
Раскрыто место обнаружения исчезнувших детей под Самарой
Удары по Украине сегодня, 21 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Россия увеличила ввоз мандаринов из Китая до исторического максимума
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 декабря: где сбои в РФ
Взрывы ракеты SpaceX едва не привели к авиакатастрофам
«Они точно не улучшают»: Ушаков о правках Киева и ЕС в мирный план
Летевший из Москвы в Анталью самолет экстренно сел в аэропорту Чукурова
Полиция нашла пропавших детей из Самарской области
Маневр лодки стоил жизни бывшему лидеру ОПГ «Солнцевские»
В Самарской области организовали волонтерский штаб после пропажи детей
Магнитные бури сегодня, 21 декабря: что завтра, риск инфаркта, стресс
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.