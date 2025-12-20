Новый год-2026
Россияне застряли на Шри-Ланке из-за отсутствия свободных самолетов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российские туристы почти три дня не могут улететь со Шри-Ланки из-за отсутствия свободных самолетов у авиакомпании Red Wings, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, рейс из Хамбантоты в Москву перенесли с 18 на 21 декабря, поскольку у перевозчика нет дальнемагистральных Boeing-777, способных выполнить рейс в российскую столицу.

Один из них должен был прилететь на Шри-Ланку накануне, однако вернулся в аэропорт Новосибирска через час после вылета. Еще два самолета сейчас находятся в аэропорту Домодедово — один из них не летает с 12 декабря, а другой — с 15 декабря.

Некоторые пассажиры пожаловались, что перевозчик не смог предоставить им проживание, так как в гостиницах не оказалось свободных номеров, и им пришлось снимать отели за свой счет. В Red Wings в свою очередь заявили, что причиной корректировки расписания стала экстренная посадка и поломка самолета при вылете из Новосибирска.

Ранее стало известно, что аэропорты Иваново и Ярославля временно перестали обслуживать авиарейсы. Как уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко, ограничения начали действовать 20 декабря около восьми часов утра по московскому времени. В данное время аэропорты восстановили работу.

