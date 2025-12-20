Два российских аэропорта временно перестали обслуживать авиарейсы

Аэропорты Иваново и Ярославля временно перестали обслуживать авиарейсы, заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, ограничения начали действовать 20 декабря около восьми часов утра по московскому времени.

Иваново (Южный), Ярославль (Туношна): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнул пресс-секретарь ФАВТ.

Ранее сообщалось, что в Международном аэропорту Дубая начались проблемы с авиарейсами: 159 задержаны на прилет, 46 — на вылет, а еще девять отменены. Среди них — 24 рейса, связанных с Россией. Причиной стали мощные ливни со штормовым ветром, которые начались после песчаной бури.

До этого летевший в Шри-Ланку российский самолет Red Wings с более чем 350 пассажирами экстренно вернулся в Новосибирск. Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, борт благополучно приземлился в аэропорту Толмачево. После посадки специалисты провели техническую проверку самолета.