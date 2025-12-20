Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 08:10

Два российских аэропорта временно перестали обслуживать авиарейсы

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Иваново и Ярославля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Аэропорты Иваново и Ярославля временно перестали обслуживать авиарейсы, заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, ограничения начали действовать 20 декабря около восьми часов утра по московскому времени.

Иваново (Южный), Ярославль (Туношна): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнул пресс-секретарь ФАВТ.

Ранее сообщалось, что в Международном аэропорту Дубая начались проблемы с авиарейсами: 159 задержаны на прилет, 46 — на вылет, а еще девять отменены. Среди них — 24 рейса, связанных с Россией. Причиной стали мощные ливни со штормовым ветром, которые начались после песчаной бури.

До этого летевший в Шри-Ланку российский самолет Red Wings с более чем 350 пассажирами экстренно вернулся в Новосибирск. Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, борт благополучно приземлился в аэропорту Толмачево. После посадки специалисты провели техническую проверку самолета.

Росавиация
самолеты
Иваново
Ярославль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве прогнозируют бойню для ВСУ в зоне СВО
Дмитриев полетел в Майами
Российский баскетболист помог команде в рамках своего дебюта в НБА
Синоптик рассказал о погоде в Петербурге на следующей неделе
Сразу две украинские бригады сбежали с передовых позиций
Ученые рассказали о странном поведении кометы 3I/ATLAS
На ЗАЭС предупредили о риске чернобыльского сценария из-за Киева
Тарталетки «Золотой стандарт» — икра и рыба в одном флаконе!
Трамп в шутку присудил себе $1 млрд из американской казны
В НАТО сделали неутешительный прогноз для Украины
Чизкейк без муки и сахара: узнайте секрет полезного праздничного торта
В российском городе авария на теплосетях вызвала ЧС
В Сербии назвали армии стран Евросоюза ЛГБТ-бригадами
Фаза Луны сегодня, 20 декабря 2025 года. Что принесет последнее новолуние
Арестованный экс-министр пожаловался на здоровье в суде
Два российских аэропорта временно перестали обслуживать авиарейсы
Долина споет песню Инстасамки: кто еще из звезд выступит в Новый год
Предательство командования, бои у Купянска: новости СВО к утру 20 декабря
Пытавшегося вступить в ряды террористов школьника отправили в колонию
«Резкое похолодание»: москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.