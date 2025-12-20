Вертолет премьера Индии не смог приземлиться на востоке страны Times of India: вертолет с Моди не смог приземлиться из-за тумана

Туман помешал вертолету с премьер-министром Индии Нарендрой Моди совершить посадку в штате Западная Бенгалия, сообщает The Times of India. Авиатранспортному средству пришлось вернуться в аэропорт Калькутты.

Вертолет премьер-министра некоторое время зависал над вертолетной площадкой, прежде чем развернуться и вернуться в аэропорт Калькутты. Сообщений о каких-либо происшествиях не поступало, — говорится в публикации.

Ранее в Мордовии Дамиру Юсупову, посадившему самолет на кукурузном поле, посвятили мурал. Рисунок нанесли на стены общеобразовательной школы в селе Белозерье. нцидент произошел в 2019 году, тогда Юсупову удалось посадить пассажирский самолет Airbus А-321 с 226 людьми на борту на кукурузном поле недалеко от Москвы. Во время посадки никто не пострадал.

До этого сообщалось, что частный вертолет Robinson R44 мог упасть в Башкирии из-за нарушения алгоритма запуска двигателя при взлете, то есть ошибки при запуске мотора. По другой версии, причиной может быть ошибка при подготовке к полету.