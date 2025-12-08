В Мордовии посвятили мурал посадившему самолет в поле Дамиру Юсупову

В Мордовии Дамиру Юсупову, посадившему самолет на кукурузном поле, посвятили мурал, сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу правительства Мордовии. Рисунок нанесли на стены общеобразовательной школы в селе Белозерье.

Сообщается, что пилот лично посетил церемонию и пообщался с учениками. Ему присвоено звание Героя России.

Инцидент произошел в 2019 году, тогда Юсупову удалось посадить пассажирский самолет Airbus А-321 с 226 людьми на борту на кукурузном поле недалеко от Москвы. Во время посадки никто не пострадал.

