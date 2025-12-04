Названа причина падения вертолета Robinson A350 в Башкирии Вертолет Robinson A350 мог упасть в Башкирии из-за ошибки при запуске мотора

Частный вертолет Robinson A350 мог упасть в Башкирии из-за нарушения алгоритма запуска двигателя при взлете, то есть ошибки при запуске мотора, сообщил Telegram-канал «112». По другой версии, причиной может быть ошибка при подготовке к полету. Пилот получил серьезные травмы.

По предварительной информации, вертолет принадлежит группе компаний «СтройТЭК» и поднимался в воздух с частной площадки в поселке Камышлинского мелькомбината. Пострадавшего доставили в республиканскую больницу, его состояние оценивается как тяжелое. Медики диагностировали переломы ребер и черепно-мозговую травму.

Ранее самолет Cessna Skyhawk с инструктором Тейлор Дики и ее учеником, лейтенантом ВМС США Дэвидом Майклом Яном, потерпел крушение над озером Пончартрейн недалеко от Нового Орлеана. Воздушное судно исчезло с радаров вечером после вылета из аэропорта Галфпорт-Билокси, а позже поисковые службы нашли в воде обломки — подушку, сиденья и части конструкции.

В Мельбурне до этого самолет Batik Air с выпускниками школ совершил аварийную посадку после отказа двигателя при взлете. Лайнер Boeing 737 MAX, следовавший на Бали, вернулся в аэропорт вылета после сжигания топлива в воздухе.