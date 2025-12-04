Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 15:55

Названа причина падения вертолета Robinson A350 в Башкирии

Вертолет Robinson A350 мог упасть в Башкирии из-за ошибки при запуске мотора

Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Частный вертолет Robinson A350 мог упасть в Башкирии из-за нарушения алгоритма запуска двигателя при взлете, то есть ошибки при запуске мотора, сообщил Telegram-канал «112». По другой версии, причиной может быть ошибка при подготовке к полету. Пилот получил серьезные травмы.

По предварительной информации, вертолет принадлежит группе компаний «СтройТЭК» и поднимался в воздух с частной площадки в поселке Камышлинского мелькомбината. Пострадавшего доставили в республиканскую больницу, его состояние оценивается как тяжелое. Медики диагностировали переломы ребер и черепно-мозговую травму.

Ранее самолет Cessna Skyhawk с инструктором Тейлор Дики и ее учеником, лейтенантом ВМС США Дэвидом Майклом Яном, потерпел крушение над озером Пончартрейн недалеко от Нового Орлеана. Воздушное судно исчезло с радаров вечером после вылета из аэропорта Галфпорт-Билокси, а позже поисковые службы нашли в воде обломки — подушку, сиденья и части конструкции.

В Мельбурне до этого самолет Batik Air с выпускниками школ совершил аварийную посадку после отказа двигателя при взлете. Лайнер Boeing 737 MAX, следовавший на Бали, вернулся в аэропорт вылета после сжигания топлива в воздухе.

вертолеты
двигатели
ошибки
моторы
падения
Башкирия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снялось подразделение»: в ВСУ пожаловались на ситуацию под Гуляйполем
«Достойных пока нет»: Корстин о принятии новых команд в Единую лигу ВТБ
ВСУ обвинили в постоянном терроре освобожденных территорий под Харьковом
В Россотрудничестве оценили авторитет RT на внешнем рынке
«Его устранят»: в Совфеде спрогнозировали конец карьеры Зеленского
Раскрыто главное разочарование Зеленского в отмене переговоров с Уиткоффом
В России появятся монеты с «Фиксиками»
Психиатр объяснил, о чем говорит внешний вид Уиткоффа на встрече с Путиным
Радио Рекорд проведет «Супердискотеку 90-х» в Москве
Сомнолог раскрыл, как легче просыпаться ранним утром в зимний период
Земляне увидят солнечный парад планет впервые с 2019 года
В Госдуме рассказали, почему вся Новороссия должна быть в составе России
Дрон ВСУ ударил по российской больнице, есть пострадавший
«Будем прославлять Россию»: тренер самбистов о возвращении флага на стартах
«Радио Судного дня» вышло в эфир второй раз за день с загадочным словом
В драматическом театре имени Пушкина пройдут лекции о сценических костюмах
Испугалась «отмены»? Долина решила объясниться за скандал с квартирой
Прилучный подал жалобу в суд по делу с бывшей женой
Могерини приняла неожиданное решение на фоне коррупционного скандала
Зеленский выкупил особняк американского актера-насильника
Дальше
Самое популярное
Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря
Россия

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому
Общество

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.