Депутат японского парламента Мунэо Судзуки, находясь с визитом в российской столице, написал в своем блоге, что мирный облик Москвы демонстрирует мощь страны. Политик, известный своими прочными связями с Россией, также обсудил с российскими парламентариями вопросы двусторонних отношений.

Глядя на [предновогоднюю] подсветку по всему городу, сложно поверить, что рядом идет война. Это демонстрирует мощь России, — отметил Судзуки.

Во время поездки японский политик встретился с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко, подняв вопрос о возобновлении безвизовых поездок бывших жителей на Южные Курильские острова для посещения могил предков. Он отметил теплый и радушный прием в Москве.

Судзуки неоднократно критиковал позицию Токио по Украине и выступал за развитие связей с Москвой. Несмотря на критику, он заявляет о намерении и впредь оставаться «другом России» и работать в качестве моста между двумя странами.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что Московское метро в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно и бесплатно. По его словам, в поездах будет транслироваться новогодняя речь президента России Владимира Путина.