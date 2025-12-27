Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 05:23

Японский политик указал на неожиданный символ мощи России

Депутат Судзуки: новогоднее убранство Москвы говорит о мощи России

Участники и посетители фестиваля «Китайский Новый год в Москве» Участники и посетители фестиваля «Китайский Новый год в Москве» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Депутат японского парламента Мунэо Судзуки, находясь с визитом в российской столице, написал в своем блоге, что мирный облик Москвы демонстрирует мощь страны. Политик, известный своими прочными связями с Россией, также обсудил с российскими парламентариями вопросы двусторонних отношений.

Глядя на [предновогоднюю] подсветку по всему городу, сложно поверить, что рядом идет война. Это демонстрирует мощь России, — отметил Судзуки.

Во время поездки японский политик встретился с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко, подняв вопрос о возобновлении безвизовых поездок бывших жителей на Южные Курильские острова для посещения могил предков. Он отметил теплый и радушный прием в Москве.

Судзуки неоднократно критиковал позицию Токио по Украине и выступал за развитие связей с Москвой. Несмотря на критику, он заявляет о намерении и впредь оставаться «другом России» и работать в качестве моста между двумя странами.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что Московское метро в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно и бесплатно. По его словам, в поездах будет транслироваться новогодняя речь президента России Владимира Путина.

Япония
Россия
Москва
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К чему снится курить сигареты: предвестие беды или удачи?
Назван срок оглашения приговора по делу об убийстве генерала Кириллова
Елочка, гори: как самый русский город Эстонии бросил вызов русофобии
Озвучено, сколько карт попали в незаконные финоперации в 2025 году
Гороскоп 27 декабря: уточняем цели, ждем перемен, стремимся к комфорту
Японский политик указал на неожиданный символ мощи России
«Идет зачистка»: военэксперт сообщил о новых успехах ВС РФ в Донбассе
В Киеве прозвучали новые взрывы
Акула в сновидениях: опасности и скрытые смыслы
Добровольцы рассказали о подготовке «роя дронов» для атак на позиции ВСУ
Уголовное преследование грозит россиянам за новогодний «атрибут»
Одна из стран может запустить прямое авиасообщение с Россией
Полицейские предупредили о «подарках» от мошенников
Россиянам напомнили об окончании срока автопродления прав
Душегубка за $13 млн: «передовая» БПМ Британии стала кошмаром для солдат
Трамп оценил шансы на урегулирование украинского конфликта
Европейские лидеры боятся исхода встречи Трампа и Зеленского
Рекордные по длительности январские каникулы получили объяснение
«Последняя оттепель»: в Гидрометцентре сделали прогноз для москвичей
Марочко заявил о начале боев за один из населенных пунктов в ДНР
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.