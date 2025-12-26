Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 16:22

В Совфеде заговорили о возобновлении диалога с Токио

Сенатор Косачев подтвердил готовность к возобновлению диалога с Токио

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская сторона готова к восстановлению полноценного диалога с законодателями Японии, заявил вице-спикер Совета федерации Константин Косачев, чьи слова приводит РИА Новости. В эту пятницу, 26 декабря, он провел встречу с депутатом палаты советников парламента островного государства Мунэо Судзуки.

Парламентарии России готовы к возобновлению полноценного диалога с японскими коллегами, — сказал Косачев.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало Токио отказаться от враждебной линии в отношении Москвы для восстановления отношений двух стран. Заявление прозвучало на фоне встречи заместителя министра иностранных дел Андрея Руденко с Судзуки.

В ходе встречи российская сторона указала на деградацию отношений стран. Она подчеркнула важность усилий Токио по сохранению накопленного ранее «багажа» двусторонних связей.

До этого министр сельского хозяйства Японии Норикадзу Судзуки заявил, что Токио и Москва не достигли соглашения по поводу квот на вылов морепродуктов, а также их ассортимента на 2026 год. Переговоры касались промысла в исключительных экономических зонах двух стран.

