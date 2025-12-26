МИД России раскрыл, что нужно для восстановления отношений Москвы и Токио

МИД России раскрыл, что нужно для восстановления отношений Москвы и Токио МИД РФ: Японии нужно отказаться от враждебной линии в отношении России

Токио нужно отказаться от враждебной линии в отношении Москвы для восстановления отношений двух стран, сообщил МИД РФ в своем Telegram-канале. Отмечается, что 26 декабря замглавы российского министерства иностранных дел Андрей Руденко встретился с японским депутатом Мунэо Судзуки.

Для возобновления межгосударственных контактов требуется подкрепленный предметными шагами отказ японских властей от враждебной линии, — говорится в сообщении.

В ходе встречи российская сторона указала на деградацию отношений РФ и Японии в настоящее время. Она подчеркнула важность усилий Токио по сохранению накопленного ранее «багажа» двусторонних связей.

Ранее министр сельского хозяйства Японии Норикадзу Судзуки заявил, что Токио и Москва не достигли соглашения по поводу квот на вылов морепродуктов, а также их ассортимента на 2026 год. Переговоры касались промысла в исключительных экономических зонах двух стран.

До этого Руденко отметил, что российская сторона негативно воспринимает дискуссии о возможности появления ядерного оружия у Японии. Он добавил, что милитаризация островного государства лишь усугубит обстановку в Северо-Восточной Азии.