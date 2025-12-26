В Кремле оценили увеличение военного бюджета Японии Песков: увеличение военных расходов в Азии должно быть аккуратным

Любое увеличение военных расходов странами Азиатско-Тихоокеанского региона должно быть аккуратным, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, оно не должно спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности.

Я вам точно не могу сказать, я просто не знаю, сколько у них было в прошлом году, насколько это серьезное увеличение. Но, безусловно, любой рост расходов на военные нужды в регионе должен осуществляться весьма и весьма аккуратно, с тем чтобы это не приводило к дальнейшей эскалации напряженности, — заявил он журналистам.

Ранее сегодня, 26 декабря, сообщалось, что кабинет министров премьера Японии Санаэ Такаити утвердил проект бюджета в размере $785 млрд (около 62 трлн рублей). В нем предусмотрены рекордные расходы на оборону из-за якобы угрозы со стороны Китая.

До этого сообщалось, что власти Японии планируют направить на нужды вооруженных сил рекордную сумму — более 9 трлн иен (4,5 трлн рублей) в 2026 финансовом году. Значительная часть средств будет направлена на модернизацию вооружений и развитие перспективных военных технологий. Около 30 млрд иен (15,5 млрд рублей) выделят на приобретение управляемых гиперзвуковых ракет.