17 декабря 2025 в 17:07

Япония запланировала рекордные расходы на оборону в 2026 году

NHK: оборонный бюджет Японии превысит рекордные 9 трлн иен

Японская ракетная установка «Тип-12» Японская ракетная установка «Тип-12» Фото: AFLO/Global Look Press
Власти Японии планируют направить на нужды вооруженных сил рекордную сумму — более 9 трлн иен (4,5 трлн рублей) в 2026 финансовом году, который начнется 1 апреля, сообщает телеканал NHK. Значительная часть средств будет направлена на модернизацию вооружений и развитие перспективных военных технологий.

Примерно 177 млрд иен будет зафиксировано на приобретение усовершенствованной версии отечественной ракеты «Тип-12», — говорится в публикации.

Около 30 млрд иен (15,5 млрд рублей) выделят на приобретение управляемых гиперзвуковых ракет. Примерно 160 млрд иен (82,8 млрд рублей) потратят на разработку истребителей нового поколения. Кроме того, в бюджете запланированы расходы на создание предназначенной для защиты побережья с использованием дронов системы SHIELD.

Ранее стало известно, что японское правительство намерено повысить в 2027 году подоходный налог, чтобы обеспечить финансированием увеличивающиеся оборонные расходы. С соответствующей инициативой выступила правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с премьер-министром страны Санаэ Такаити. Решение увеличить оборонный бюджет до 43 трлн иен ($278 млрд) в течение пятилетнего периода было принято еще до прихода ЛДП к власти.

