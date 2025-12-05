Япония увеличит налоги для сбора $278 млрд на оборонные расходы Япония планирует повысить подоходный налог в 2027 году ради расходов на оборону

Правительство Японии намерено повысить в 2027 году подоходный налог, чтобы обеспечить финансированием увеличивающиеся оборонные расходы, сообщает агентство Kyodo. С соответствующей инициативой выступила правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с премьер-министром страны Санаэ Такаити.

Решение увеличить оборонный бюджет до 43 трлн иен ($278 млрд) в течение пятилетнего периода было принято еще до прихода ЛДП к власти. Часть этих средств планируется покрыть за счет повышения корпоративного налога и акцизов на табак с апреля 2026 года.

Чтобы смягчить финансовую нагрузку на граждан, власти намерены сократить и другую статью подоходного налога — сбор на восстановление регионов после стихийных бедствий 2011 года. Однако период его действия продлят, чтобы обеспечить сбор запланированной общей суммы.

По расчетам ЛДП, к марту 2028 года дополнительные налоговые поступления на оборону должны достичь около 1 трлн иен ($6,5 млрд) в год. Официальная цель Токио — достичь уровня военных расходов в 2% ВВП к 2027 году, но Такаити намерена ускорить этот процесс, выполнив задачу уже к апрелю 2026 года.

