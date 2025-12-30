Как не сесть в тюрьму за шум и салют: предновогодний ликбез от юриста

Чтобы встретить Новый год с салютом и не получить протокол, достаточно помнить: для закона решают место запуска, соблюдение инструкции и последствия. Юрист Илья Русяев в интервью NEWS.ru объяснил, в каком случае фейерверк чреват штрафом или уголовной статьей.

Где нельзя запускать фейерверки

Пиротехнику запрещено применять:

в зданиях и сооружениях, в том числе на кровлях, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов (исключение — профессиональные сценические эффекты при выполнении специальных мер);

на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

во время публичных мероприятий;

на территориях культурного наследия, кладбищ, культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков;

при погоде, когда безопасность обеспечить нельзя.

Отдельно закреплено: нельзя применять изделие лицам, не достигшим возраста, указанного производителем. Если прямого запрета нет, площадка должна позволять выполнить инструкцию: открытое пространство, отсутствие нависающих конструкций и деревьев, выдерживание дистанций, отсутствие рядом объектов, которые очевидно попадают в зону риска. Ответственность за безопасность прямо возложена на тех, кто проводит фейерверк.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что грозит за фейерверки в неположенном месте

Нарушения чаще всего оформляют по ст. 20.4 КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности. По ч. 1 для граждан предусмотрено предупреждение или штраф 5–15 тыс. рублей. По ч. 2, если действует особый противопожарный режим, — 10–20 тыс. рублей. Если нарушение повлекло пожар и уничтожение/повреждение чужого имущества либо легкий / средней тяжести вред здоровью, применяется ч. 6: для граждан — 40–50 тыс. рублей. Для ИП и организаций при определенных частях возможна мера административного приостановления деятельности до 30 суток.

Для протокола обычно фиксируют конкретику: плотная застройка, отсутствие свободной зоны, риск попадания заряда в окна / на балконы, нарушение инструкции (в том числе установка и направление батареи). При особом противопожарном режиме «повышенная» часть 20.4 применяется формально: достаточно установить факт режима и факт нарушения.

Могут ли оштрафовать за брошенные остатки салютов

Даже без пожара возможны претензии из-за мусора и остатков. Необходимо осмотреть место запуска салютов и убрать отработанные и несработавшие изделия и их опасные элементы. Оставленная во дворе батарея может лечь в доказательственную базу по ст. 20.4 КоАП. В отдельных случаях органы пытаются квалифицировать ситуацию по ст. 8.2 КоАП РФ (отходы): для граждан по ч. 1 штраф от двух до трех тысяч рублей, за повторное в течение года — от трех до пяти тысяч рублей. Часто дополнительно действуют региональные правила благоустройства.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как накажут за поврежденное пиротехникой имущество

Если салют повредил имущество (окна, балкон, авто), работает гражданская ответственность. Ст. 1064 ГК РФ: вред возмещается в полном объеме лицом, причинившим его. Потерпевший доказывает факт повреждения, размер (смета/оценка/чеки) и связь с запуском; дальше спор идет по доказательствам (видео, свидетели, осмотр, привязка времени и места). В ряде дел обсуждается и ст. 1079 ГК РФ (деятельность, создающая повышенную опасность): тогда акцент смещается на контроль риска в момент причинения вреда.

Что грозит за самодельную пиротехнику

Попытка заменить бытовую пиротехнику самодельными изделиями — уже уголовные риски:

Ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, изготовление/переделка/ремонт взрывных устройств): по ч. 1 — лишение свободы на 8–10 лет со штрафом 200–500 тыс. рублей (или в размере дохода за один-два года), при квалифицирующих признаках сроки выше.

Ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение/передача/хранение/перевозка/пересылка/ношение): по ч. 1 — 6–8 лет со штрафом до 100 тыс. рублей (или доход до шести месяцев). За сбыт по ч. 2 — 8–11 лет со штрафом 100–200 тыс. рублей (или доход за 6–12 месяцев), далее — более жесткие составы.

В статье есть примечания о добровольной сдаче и определения, охватывающие и самодельные устройства. Возраст тоже учитывается жестко: по общему правилу уголовная ответственность с 16 лет, но по ряду составов — с 14, среди них есть ст. 222.1 и 223.1 УК РФ.

Грозит ли штраф за слишком шумную новогоднюю ночь

Шум в новогоднюю ночь в основном регулируют региональные законы о тишине (время и штрафы зависят от субъекта РФ). Из федеральных норм встречаются: ст. 6.4 КоАП РФ (санитарные требования к эксплуатации жилых помещений) — предупреждение или штраф от 500 до 1000 рублей. Такие дела требуют доказательств, которыми могут стать замеры, акты и материалы проверки.

Если поведение оформляют как нарушение общественного порядка, возможна ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). По ч. 1 — штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток, по ч. 2 — штраф 1–2,5 тыс. рублей или арест до 15 суток.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что грозит за запуск фейерверка в квартире или подъезде

Запуск фейерверка в квартире, подъезде или на балконе — прямое нарушение запрета ПП РФ № 1479, поэтому дальше обычно применяют ст. 20.4 КоАП (ч. 1/2/6 — по обстоятельствам и последствиям). Если последствия выходят за рамки КоАП, возможны уголовные составы по имуществу:

Ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества при значительном ущербе): по ч. 1 — штраф до 40 тыс. рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до года, принудительные работы до двух лет, арест до трех месяцев или лишение свободы до двух лет; по ч. 2 (поджог/взрыв либо иной общеопасный способ или хулиганские побуждения) — принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ст. 168 УК РФ (уничтожение/повреждение по неосторожности в крупном размере): штраф до 120 тыс. рублей (или доход до года), обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, принудительные работы до года либо лишение свободы на тот же срок; в разъяснениях указывается ориентир «крупного размера» как стоимости свыше 250 тыс. рублей.

Если повреждение небольшое, возможна ст. 7.17 КоАП РФ: штраф 300–500 рублей.

При аренде жилья действует связка гражданских норм. Ст. 678 ГК РФ обязывает нанимателя обеспечивать сохранность помещения и поддерживать его в надлежащем состоянии; ущерб взыскивается по ст. 1064 ГК РФ. Если есть умысел и значительный ущерб — обсуждается ст. 167 УК РФ, если неосторожность и крупный ущерб — ст. 168 УК РФ. В спорах решает фиксация: акт осмотра, фото/видео, смета, экспертное заключение, оценка.

