Как не сесть в тюрьму за шум и салют: предновогодний ликбез от юриста

Чтобы встретить Новый год с салютом и не получить протокол, достаточно помнить: для закона решают место запуска, соблюдение инструкции и последствия. Юрист Илья Русяев в интервью NEWS.ru объяснил, в каком случае фейерверк чреват штрафом или уголовной статьей.
Где нельзя запускать фейерверки
Пиротехнику запрещено применять:
- в зданиях и сооружениях, в том числе на кровлях, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов (исключение — профессиональные сценические эффекты при выполнении специальных мер);
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
- во время публичных мероприятий;
- на территориях культурного наследия, кладбищ, культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков;
- при погоде, когда безопасность обеспечить нельзя.
Отдельно закреплено: нельзя применять изделие лицам, не достигшим возраста, указанного производителем. Если прямого запрета нет, площадка должна позволять выполнить инструкцию: открытое пространство, отсутствие нависающих конструкций и деревьев, выдерживание дистанций, отсутствие рядом объектов, которые очевидно попадают в зону риска. Ответственность за безопасность прямо возложена на тех, кто проводит фейерверк.
Что грозит за фейерверки в неположенном месте
Нарушения чаще всего оформляют по ст. 20.4 КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности. По ч. 1 для граждан предусмотрено предупреждение или штраф 5–15 тыс. рублей. По ч. 2, если действует особый противопожарный режим, — 10–20 тыс. рублей. Если нарушение повлекло пожар и уничтожение/повреждение чужого имущества либо легкий / средней тяжести вред здоровью, применяется ч. 6: для граждан — 40–50 тыс. рублей. Для ИП и организаций при определенных частях возможна мера административного приостановления деятельности до 30 суток.
Для протокола обычно фиксируют конкретику: плотная застройка, отсутствие свободной зоны, риск попадания заряда в окна / на балконы, нарушение инструкции (в том числе установка и направление батареи). При особом противопожарном режиме «повышенная» часть 20.4 применяется формально: достаточно установить факт режима и факт нарушения.
Могут ли оштрафовать за брошенные остатки салютов
Даже без пожара возможны претензии из-за мусора и остатков. Необходимо осмотреть место запуска салютов и убрать отработанные и несработавшие изделия и их опасные элементы. Оставленная во дворе батарея может лечь в доказательственную базу по ст. 20.4 КоАП. В отдельных случаях органы пытаются квалифицировать ситуацию по ст. 8.2 КоАП РФ (отходы): для граждан по ч. 1 штраф от двух до трех тысяч рублей, за повторное в течение года — от трех до пяти тысяч рублей. Часто дополнительно действуют региональные правила благоустройства.
Как накажут за поврежденное пиротехникой имущество
Если салют повредил имущество (окна, балкон, авто), работает гражданская ответственность. Ст. 1064 ГК РФ: вред возмещается в полном объеме лицом, причинившим его. Потерпевший доказывает факт повреждения, размер (смета/оценка/чеки) и связь с запуском; дальше спор идет по доказательствам (видео, свидетели, осмотр, привязка времени и места). В ряде дел обсуждается и ст. 1079 ГК РФ (деятельность, создающая повышенную опасность): тогда акцент смещается на контроль риска в момент причинения вреда.
Что грозит за самодельную пиротехнику
Попытка заменить бытовую пиротехнику самодельными изделиями — уже уголовные риски:
- Ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, изготовление/переделка/ремонт взрывных устройств): по ч. 1 — лишение свободы на 8–10 лет со штрафом 200–500 тыс. рублей (или в размере дохода за один-два года), при квалифицирующих признаках сроки выше.
- Ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение/передача/хранение/перевозка/пересылка/ношение): по ч. 1 — 6–8 лет со штрафом до 100 тыс. рублей (или доход до шести месяцев). За сбыт по ч. 2 — 8–11 лет со штрафом 100–200 тыс. рублей (или доход за 6–12 месяцев), далее — более жесткие составы.
В статье есть примечания о добровольной сдаче и определения, охватывающие и самодельные устройства. Возраст тоже учитывается жестко: по общему правилу уголовная ответственность с 16 лет, но по ряду составов — с 14, среди них есть ст. 222.1 и 223.1 УК РФ.
Грозит ли штраф за слишком шумную новогоднюю ночь
Шум в новогоднюю ночь в основном регулируют региональные законы о тишине (время и штрафы зависят от субъекта РФ). Из федеральных норм встречаются: ст. 6.4 КоАП РФ (санитарные требования к эксплуатации жилых помещений) — предупреждение или штраф от 500 до 1000 рублей. Такие дела требуют доказательств, которыми могут стать замеры, акты и материалы проверки.
Если поведение оформляют как нарушение общественного порядка, возможна ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). По ч. 1 — штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток, по ч. 2 — штраф 1–2,5 тыс. рублей или арест до 15 суток.
Что грозит за запуск фейерверка в квартире или подъезде
Запуск фейерверка в квартире, подъезде или на балконе — прямое нарушение запрета ПП РФ № 1479, поэтому дальше обычно применяют ст. 20.4 КоАП (ч. 1/2/6 — по обстоятельствам и последствиям). Если последствия выходят за рамки КоАП, возможны уголовные составы по имуществу:
- Ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества при значительном ущербе): по ч. 1 — штраф до 40 тыс. рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до года, принудительные работы до двух лет, арест до трех месяцев или лишение свободы до двух лет; по ч. 2 (поджог/взрыв либо иной общеопасный способ или хулиганские побуждения) — принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
- Ст. 168 УК РФ (уничтожение/повреждение по неосторожности в крупном размере): штраф до 120 тыс. рублей (или доход до года), обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, принудительные работы до года либо лишение свободы на тот же срок; в разъяснениях указывается ориентир «крупного размера» как стоимости свыше 250 тыс. рублей.
- Если повреждение небольшое, возможна ст. 7.17 КоАП РФ: штраф 300–500 рублей.
При аренде жилья действует связка гражданских норм. Ст. 678 ГК РФ обязывает нанимателя обеспечивать сохранность помещения и поддерживать его в надлежащем состоянии; ущерб взыскивается по ст. 1064 ГК РФ. Если есть умысел и значительный ущерб — обсуждается ст. 167 УК РФ, если неосторожность и крупный ущерб — ст. 168 УК РФ. В спорах решает фиксация: акт осмотра, фото/видео, смета, экспертное заключение, оценка.
