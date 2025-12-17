Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 19:05

В Петербурге обсуждают новый график новогодних фейерверков

Салюты в Петербурге могут разрешить запускать 31 декабря с 22:00

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга выступили с инициативой разрешить запуск фейерверков в новогоднюю ночь не с 23:00, как сейчас, а с 22:00. Как рассказал автор инициативы Денис Четырбок в Telegram-канале, соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение.

Сейчас по закону запускать салюты можно только с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января. При этом многие жители начинают праздновать и, соответственно, запускать фейерверки уже с 22:00, технически нарушая закон о тишине. Считаем сложившуюся ситуацию абсолютно нелогичной, — сказал он.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, что россияне могут получить крупные штрафы за использование пиротехники в новогоднюю ночь. Он подчеркнул, что запускать петарды и фейерверки во дворах многоквартирных домов запрещено.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что запрета на использование пиротехники на Новый год на территории региона не будет. При этом муниципалитетам следует определить специальные безопасные площадки для запуска фейерверков.

Новый год
Санкт-Петербург
фейерверки
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России введут электронные зачетки и студенческие билеты
Внучка Маслякова показала образ за несколько миллионов
Коломойский раскрыл, почему НАБУ свернуло коррупционное расследование
«Зомбировали» бизнесменов за деньги: что за секту накрыли силовики на Алтае
В Верховной раде признали утрату более 500 тыс. солдат ВСУ
Любитель дрифта влетел в остановку с людьми и попал на видео
Киев решил сдать Гуляйполе? Наступление 17 декабря, главная проблема ВСУ
На Украине назвали ключевую причину дезертирства в ВСУ
Депутат Леонов раскрыл, как искусственный интеллект помогает врачам
Сколько заряжается электромобиль от розетки: почему зимой надо ждать дольше
Энергокризис в Одесской области обернулся ЧС государственного масштаба
Как часто посещать ветеринара: график для собак, кошек, грызунов и экзотов
Экс-главе польского МО грозит тюрьма из-за авиакатастрофы под Смоленском
Пенсионер зарезал капризную гостью, чтобы не ходить в магазин
Курильщиков в китайских ТЦ может ждать неприятный сюрприз
Запекаю форель в фольге: главное блюдо для бабушки на праздник!
В Петербурге обсуждают новый график новогодних фейерверков
Известный американский рэпер объявил о концерте в России
Хакеры взломали крупнейший порносайт в мире
Депутат Леонов указал на «больное место» российского здравоохранения
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват
Общество

Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.