В Петербурге обсуждают новый график новогодних фейерверков Салюты в Петербурге могут разрешить запускать 31 декабря с 22:00

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга выступили с инициативой разрешить запуск фейерверков в новогоднюю ночь не с 23:00, как сейчас, а с 22:00. Как рассказал автор инициативы Денис Четырбок в Telegram-канале, соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение.

Сейчас по закону запускать салюты можно только с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января. При этом многие жители начинают праздновать и, соответственно, запускать фейерверки уже с 22:00, технически нарушая закон о тишине. Считаем сложившуюся ситуацию абсолютно нелогичной, — сказал он.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, что россияне могут получить крупные штрафы за использование пиротехники в новогоднюю ночь. Он подчеркнул, что запускать петарды и фейерверки во дворах многоквартирных домов запрещено.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что запрета на использование пиротехники на Новый год на территории региона не будет. При этом муниципалитетам следует определить специальные безопасные площадки для запуска фейерверков.