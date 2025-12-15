Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 18:41

В Ленобласти поставили точку в вопросе запрета пиротехники на Новый год

Власти Ленобласти разрешили фейерверки на Новый год

Продажа фейерверков и петард Продажа фейерверков и петард Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Запрета на использование пиротехники на Новый год на территории Ленинградской области не будет, сообщили в пресс-службе администрации региона. Такое решение принял губернатор Александр Дрозденко. При этом муниципалитетам следует определить специальные безопасные площадки для запуска фейерверков.

Александр Дрозденко обозначил позицию региона по новогодним фейерверкам: запрета не будет. Более того, муниципалитетам рекомендовано определить специальные безопасные площадки для использования пиротехники, — говорится в сообщении.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил ввести в России понятный запрет на использование пиротехники вблизи многоквартирных домов. По его словам, в таком случае полного отказа от фейерверков на Новый год не требуется.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что не стоит забывать о режиме тишины на Новый год. При этом, подчеркнул он, единого закона о тишине в России нет, поэтому в разных регионах установлены свои правила.

Новый год
праздники
салют
фейерверки
пиротехника
Ленинградская область
Ленобласть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Игры на льду прервали жизнь маленького ребенка в Ростовской области
В Чили у власти новый Пиночет? Как Каст будет выстраивать отношения с РФ
Захарова высказалась после удара ВСУ по дому в Запорожье
Лифт с людьми рухнул в российском регионе
«Это мое настоящее»: Диброва ответила на вопрос о пиаре на разводе
Reuters: Трамп считает, что Россия и Украина решили 90% спорных вопросов
«Все шло спокойно»: Диброва раскрыла, как подготовила детей к разводу
В Петербурге взорвалась машина
Как остановить кровь из носа: памятка для оказания первой помощи в моменте
Огромный склад площадью 200 «квадратов» загорелся в Ленобласти
Путин разрешил Росфинмониторингу запрашивать данные о переводах по СБП
Ремейк «Моей прекрасной няни», отъезд сына, театр: как живет Борис Смолкин
В российском регионе ребенок пострадал при атаке ВСУ
Американский конгрессмен призвал поставить Украине дальнобойные ракеты
Путин дал важное поручение правительству для поддержки угольной отрасли
Путин подписал новый закон о штрафах
Задержан главный подозреваемый в убийстве и сожжении режиссера Райнера
Грозили проклятьем: нигерийку принуждали заниматься проституцией в России
Полицейские спустя 12 лет задержали организатора ОПГ
Freedom Finance расширяется: кому перейдет «Транстелеком»
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат
Общество

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.