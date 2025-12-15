В Ленобласти поставили точку в вопросе запрета пиротехники на Новый год

Запрета на использование пиротехники на Новый год на территории Ленинградской области не будет, сообщили в пресс-службе администрации региона. Такое решение принял губернатор Александр Дрозденко. При этом муниципалитетам следует определить специальные безопасные площадки для запуска фейерверков.

Александр Дрозденко обозначил позицию региона по новогодним фейерверкам: запрета не будет. Более того, муниципалитетам рекомендовано определить специальные безопасные площадки для использования пиротехники, — говорится в сообщении.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил ввести в России понятный запрет на использование пиротехники вблизи многоквартирных домов. По его словам, в таком случае полного отказа от фейерверков на Новый год не требуется.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что не стоит забывать о режиме тишины на Новый год. При этом, подчеркнул он, единого закона о тишине в России нет, поэтому в разных регионах установлены свои правила.