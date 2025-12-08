Юрист рассказал о тонкостях режима тишины после Нового года Юрист Соловьев: нарушение режима тишины после Нового года чревато штрафом

Не стоит забывать о режиме тишины на Новый год, заявил RT заслуженный юрист России Иван Соловьев. При этом, подчеркнул он, единого закона о тишине в России нет, поэтому в разных регионах установлены свои правила, а для новогодней ночи почти везде сделали исключение: шуметь можно до 03:00 или 05:00.

Шумное продолжение празднеств наутро и в следующие дни ожидаемо приведет к конфликту и применению мер административного воздействия, — сообщил юрист.

Запускать фейерверки можно только в отведенное законом время на специальных площадках, к таким местам не относятся дворы многоквартирных домов, добавил он. Там декоративные огни могут попасть в окна и на балконы.

Ранее юрист Михаил Салкин предупредил, что создание самодельной ледяной горки на придомовой территории считается нарушением правил благоустройства. По его словам, за такие действия предусмотрен административный штраф в размере до двух тысяч рублей, поскольку они приравниваются к несанкционированному использованию земельного надела.

Кроме того, общественный деятель и специалист в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь указал, что проживающим в многоквартирном доме может грозить штраф за употребление спиртного на общем балконе. По его информации, размер денежного взыскания может составить до 1,5 тыс. рублей.