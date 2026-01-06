Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 января 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 января 2026 года

Какой сегодня день? 6 января отмечают сочельник, пекут песочное печенье, крепко обнимаются, смотрят фильмы братьев Люмьер и вспоминают историю Жанны д'Арк. Также сегодня восхищаются работой Луи Брайля и смелостью путешественника Федора Конюхова.

Памятные даты и исторические события 6 января

192 года назад, 6 января 1834 года, в России появился гимн «Боже, царя храни», который стал музыкальным символом империи на долгие годы. После войны с Наполеоном и выступления декабристов власти искали способ укрепить авторитет монарха.

Император Николай I организовал закрытый конкурс, чтобы был создан новый гимн. Поэт Василий Жуковский доработал свой старый текст, сделав его короче и торжественнее. А композитор Алексей Львов создал мелодию, которая подчеркивала особую роль царя в управлении страной.

В отличие от прежнего гимна, где главным было обращение к Богу, новый вариант ставил во главу угла фигуру правителя. Эта музыкальная композиция оставалась официальным гимном вплоть до падения монархии в 1917 году.

Какой сегодня день? Вот уже который год 6 января весь мир вспоминает о тех, кто больше всего страдает от взрослых конфликтов, — о детях — сиротах войны. Инициатива родилась во Франции, но боль — она без границ и гражданств. Пока где-то грохочут взрывы, а политики спорят, эти дети мечтают просто о мирном небе. О том, чтобы их не будили сирены. О том, чтобы папа и мама были рядом.

Какие праздники отмечают 6 января Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Необычные праздники и интересные факты

Какие праздники отмечают 6 января? Порадуемся за всех любителей сладкого — мир отмечает День песочного печенья. Хотя у этого вкусного праздника нет официального статуса и о его основателях точно ничего неизвестно, это прекрасный повод насладиться классическим лакомством с его неповторимой рассыпчатой текстурой. Особенной любовью пользуются две версии — нежная лимонная и богатая шоколадная. Если вы поклонник песочного печенья, то вы знаете, что делать!

Еще один необычный праздник сегодня — День обнимашек. Настоящее волшебство случается в простых объятиях: когда мы обнимаем близких или просто держим за руку, в нашем теле запускается удивительная химическая реакция. Вырабатываются гормоны счастья — окситоцин, дофамин и серотонин, которые дарят нам чувство радости, спокойствия и душевного подъема. Именно эти объятия помогают нам справляться с тревогой и смотреть на мир с большим оптимизмом. А самое главное — через тепло простых объятий мы создаем ту самую невидимую, но прочную связь с самыми дорогими людьми.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Рождественский сочельник, который православные христиане отмечают 6 января, — это особый праздник. Это день тихого ожидания и подготовки к великому празднику Рождества Христова. Верующие соблюдают строгий пост, прерывая его с появлением первой звезды — символа Вифлеемской.

Традиционным угощением становится сочиво — постная каша с медом и сухофруктами. В храмах проходят особые службы — «царские часы», где читаются пророчества о рождении Спасителя. Кульминацией богослужения становится вынос зажженной свечи, напоминающей о звезде, указавшей путь волхвам. Этот день, завершающий сорокадневный пост, наполнен особой духовной радостью и предвкушением светлого праздника.

Что случилось сегодня, 6 января Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Именины и дни ангела сегодня

6 января — особый день в церковном календаре, когда чествуют сразу девять святых. Среди тех, кто отмечает свои именины, — обладатели старинного имени Агафья и редкого Аглаида, классических — Евгения и Клавдия, а также широко распространенных — Николай и Иван. Завершают этот праздничный список Филипп, Антон и древнегреческое имя Антиох.

Этот день в истории: что произошло 6 января

Ровно 130 лет назад в парижском кафе на бульваре Капуцинок произошло событие, навсегда изменившее мировую культуру. Именно в этот день братья Люмьер представили публике свою знаменитую короткометражку «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Хотя эта лента ошибочно считается многими первым фильмом в истории, на самом деле ее создали позже других картин — даже знаменитый «Политый поливальщик» увидел свет на девять дней раньше.

Интересно, что в кадре работали не актеры, а друзья и родственники режиссеров, которых специально попросили приехать на поезде. Этот факт породил еще одно распространенное заблуждение — будто бы фильм был первой постановочной работой в кинематографе. Но несмотря на все эти исторические неточности, именно «Прибытие поезда» стало символом рождения нового искусства, поразив зрителей реалистичностью и перспективой.

Какой сегодня день? 6 января 1996 года стало важной вехой в истории российских полярных исследований — именно в этот день завершилась знаковая экспедиция Федора Конюхова. В 1995 году отважный путешественник отправился в одиночный поход через Антарктиду, и на 59-й день пути ему покорилась самая южная точка планеты, где он торжественно установил флаг России.

Но это достижение было не просто спортивным рекордом. Во время изнурительного перехода Конюхов проводил уникальные научные исследования: изучал радиационное поле ледяного континента и проверял возможности человеческого организма в условиях экстремальных температур и кислородного голодания. Собранные материалы легли в основу ценных научных трудов, значительно обогативших наши знания о самой суровой пустыне мира.

Кто умер и родился 6 января Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Кто умер и родился 6 января

В этот день 1412 года родилась Жанна д'Арк — простая девушка, изменившая ход истории. В 16 лет, услышав голоса святых, она отправилась к дофину Карлу, чтобы освободить Францию от англичан. Переодетая в мужскую одежду, она возглавила войска и сняла осаду с Орлеана, став живым воплощением старинного пророчества о деве-спасительнице.

Но судьба оказалась жестокой: попав в плен, Жанна предстала перед судом инквизиции. В 1431 году ее сожгли на площади Руана как еретичку. Лишь в 1456 году ее реабилитировали, а в 1920 году причислили к лику святых. Так из обвиненной в колдовстве крестьянки она превратилась в вечный символ мужества и веры.

6 января 1745 года во Франции родился Жак-Этьенн Монгольфье — младший из знаменитых братьев, подаривших миру воздухоплавание. Начав карьеру архитектора, он вместе со старшим братом Жозефом-Мишелем увлекся смелым экспериментом.

В 1782 году они создали первую рабочую модель шара из шелка, которая поднималась к потолку благодаря потоку теплого воздуха от горящей бумаги. Этот скромный эксперимент с шелковым шаром стал прологом к триумфу — через год братья поднимут в небо полноценный воздушный шар с первыми в истории пассажирами: петухом, бараном и уткой.

Свой 71-й день рождения сегодня отмечает Роуэн Аткинсон — гений комедии, создатель образа мистера Бина. Преодолевая заикание, он превратил это нарушение речи в свою фишку, разработав уникальный стиль с характерными паузами. Его молчаливый Бин, понятный без слов во всём мире, доказал, что юмор не имеет границ.

Мастер физической комедии и тонкой сатиры, Аткинсон продолжает радовать поклонников новыми проектами, напоминая, что возраст — не помеха искреннему смеху и творческому долголетию.

Роуэн Аткинсон Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

6 января 1852 года от туберкулеза умер Луи Брайль — человек, подаривший слепым людям всего мира возможность читать и писать. Он ослеп в раннем возрасте, но судьба его сложилась иначе, чем у большинства незрячих в те времена. Его отец всячески развивал Луи, а позже он блестяще окончил Парижский институт и стал преподавать, совмещая педагогику с работой церковного органиста.

Главное чудо Брайль совершил в 1829 году, создав универсальную систему рельефно-точечного шрифта. Первой книгой, напечатанной по его методу, стала «История Франции», а затем и учебник арифметики для незрячих.

6 января 1942 года скончался Александр Беляев, основоположник советской научной фантастики. За свою карьеру он создал 17 романов, десятки повестей и рассказов, став первым профессиональным писателем-фантастом в стране, чье творчество стало основным источником дохода. Его знаменитые романы «Человек-амфибия» и «Остров погибших кораблей» вошли в золотой фонд мировой фантастики.

82 года назад не стало Владимира Вернадского — выдающегося ученого, академика Императорской академии наук с 1912 года. Он работал в областях минералогии, кристаллографии, геохимии и истории естествознания.

Вернадский разработал учение о биосфере и ввел понятие ноосферы, определяя ее как сферу взаимодействия природы и общества, где человеческая деятельность становится ключевым фактором развития. Согласно его концепции, ноосфера представляет собой новую стадию развития биосферы, на которую глубоко влияет развитие человеческого общества.