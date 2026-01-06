Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 18:32

«Рождественская ночь» с копченой курицей: простой слоеный салат для праздника или ужина

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Для праздника или просто семейного ужина отлично подойдет простой слоеный салат «Рождественская ночь» с копченой курицей.

Его вкус — насыщенный и гармоничный: нежный картофель, ароматная курица, сливочные яйца и сыр отлично сочетаются, а сладковатая свекла объединяет все слои в единое целое.

Вам понадобится: 2 отварные картофелины, 300 г копченой куриной, 3 отварных яйца, 150 г твердого сыра, 2 средние отварные свеклы, майонез. Картофель, яйца, сыр и свеклу — натрите, курицу нарежьте кубиком. Салат собираем слоями в круглой или прямоугольной форме, слегка промазывая каждый майонезом: первый слой — картофель, второй — копченая курица, третий — яйца, четвертый — тертый сыр, пятый — свекла. Верхний слой из свеклы разровняйте и смажьте тонким слоем майонеза. Дайте салату настояться в холодильнике 2-3 часа. Перед подачей при желании украсьте поверхность фигурками, вырезанными из сыра.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Невеста» с пекинской капустой: свежий и легкий.

Проверено редакцией
