Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 08:32

«Кормовая база»: Медведев о роли Британии в поддержке нацистов на Украине

Медведев назвал позицию Британии кормовой базой для нацистов на Украине

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва‭»
Читайте нас в Дзен

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo обвинил Великобританию в поддержке «киевского неонацистского бандеровского режима». По его словам, русофобская позиция Лондона стала «кормовой базой» для властей в Киеве, которые черпают оттуда силы.

Он напомнил, что именно поэтому ранее опубликовал две статьи, посвященные исторической роли Британии и союзников. В них, как пояснил политик, речь идет о поддержке нацистов перед Второй мировой войной и бандеровцев — после нее.

Это же медицинский факт, как принято говорить. Масса документов [есть]. Кому интересно, можно ознакомиться. То есть в Британии реально тренировали вот этих лесных братьев, — добавил Медведев.

Ранее зампред Совбеза России допустил, что споры касательно дальнейшей судьбы Гренландии являются серьезным вызовом для единства атлантистов. По его словам, Соединенным Штатам и странам Европы еще предстоит разобраться в этом. Медведев добавил, что ничего подобного не происходило десятилетиями.

До этого он подчеркивал, что Москва не заинтересована в формировании глобального конфликта. По словам политика, точно также Россия не хотела начала СВО. Зампред Совбеза добавил, что Москва не раз предупреждала Запад о том, что некоторые моменты требуют диалога и внимания.

Дмитрий Медведев
Украина
Великобритания
неонацизм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали норму рабочих часов в феврале
«Никуда не годится»: Медведев разнес США за аргументацию по захвату Мадуро
«Кормовая база»: Медведев о роли Британии в поддержке нацистов на Украине
Медведев ответил, стоит ли Гренландии переживать из-за России и Китая
«Мы же не сумасшедшие»: Медведев об отношении РФ к глобальному конфликту
«Примитивная русофобия»: Медведев объяснил политику Британии в отношении РФ
«Серьезный вызов»: Медведев ответил, кому угрожает ситуация с Гренландией
«ЕС извинится перед РФ»: Медведев дал «невероятный» прогноз на 2026 год
ВС России уничтожили два состава с бойцами ВСУ в Сумской области
В Китае высоко оценили тонкий ход Путина в отношении Запада
Медведев заявил о небывалом риске начала мировой войны
На Западе отметили отчаяние Зеленского на переговорах с Россией и США
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 февраля: инфографика
Психолог объяснила, как избежать ненависти старших детей к младшим в семье
Раскрыты причины гибели подростка в выставочном танке в Якутске
В России выявили фальшивые домовые чаты для кражи данных на «Госуслугах»
Хитрый прием Зеленского и страх бойцов ВСУ: новости СВО к утру 2 февраля
Более 30 БПЛА устроили массированный налет на Россию ночью
Два жителя Белгородской области погибли при атаке ВСУ
ВСУ уличили в попытке не дать солдатам попасть в плен
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.