«Кормовая база»: Медведев о роли Британии в поддержке нацистов на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo обвинил Великобританию в поддержке «киевского неонацистского бандеровского режима». По его словам, русофобская позиция Лондона стала «кормовой базой» для властей в Киеве, которые черпают оттуда силы.

Он напомнил, что именно поэтому ранее опубликовал две статьи, посвященные исторической роли Британии и союзников. В них, как пояснил политик, речь идет о поддержке нацистов перед Второй мировой войной и бандеровцев — после нее.

Это же медицинский факт, как принято говорить. Масса документов [есть]. Кому интересно, можно ознакомиться. То есть в Британии реально тренировали вот этих лесных братьев, — добавил Медведев.

Ранее зампред Совбеза России допустил, что споры касательно дальнейшей судьбы Гренландии являются серьезным вызовом для единства атлантистов. По его словам, Соединенным Штатам и странам Европы еще предстоит разобраться в этом. Медведев добавил, что ничего подобного не происходило десятилетиями.

До этого он подчеркивал, что Москва не заинтересована в формировании глобального конфликта. По словам политика, точно также Россия не хотела начала СВО. Зампред Совбеза добавил, что Москва не раз предупреждала Запад о том, что некоторые моменты требуют диалога и внимания.