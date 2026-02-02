Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 08:22

«Серьезный вызов»: Медведев ответил, кому угрожает ситуация с Гренландией

Медведев назвал ситуацию вокруг Гренландии вызовом для единства атлантистов

Гренландия Гренландия Фото: Julia Waschenbach/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Споры касательно дальнейшей судьбы Гренландии являются серьезным вызовом для единства атлантистов, такое мнение в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, Соединенным Штатам и странам Европы еще предстоит разобраться в этом.

Пусть Соединенные Штаты с европейцами разбираются, но сам по себе этот казус, он тоже весьма и весьма любопытный. <...> Это действительно для атлантического единства довольно серьезный вызов, — считает политик.

Он добавил, что ничего подобного не происходило десятилетиями. Что касается позиции России относительно Гренландии, Медведев привел заявление президента Владимира Путина.

Наш президент недавно сказал о том, что это вообще не наша тема, — напомнил он.

Медведев также признал, что на сегодняшний день риск начала глобальной мировой войны очень велик. По его словам, несмотря на возобновление контактов Москвы и Вашингтона, ситуация в мире может пойти по неконтролируемому сценарию в любой момент.

Россия
Дмитрий Медведев
Гренландия
США
Дональд Трамп
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали норму рабочих часов в феврале
«Никуда не годится»: Медведев разнес США за аргументацию по захвату Мадуро
«Кормовая база»: Медведев о роли Британии в поддержке нацистов на Украине
Медведев ответил, стоит ли Гренландии переживать из-за России и Китая
«Мы же не сумасшедшие»: Медведев об отношении РФ к глобальному конфликту
«Примитивная русофобия»: Медведев объяснил политику Британии в отношении РФ
«Серьезный вызов»: Медведев ответил, кому угрожает ситуация с Гренландией
«ЕС извинится перед РФ»: Медведев дал «невероятный» прогноз на 2026 год
ВС России уничтожили два состава с бойцами ВСУ в Сумской области
В Китае высоко оценили тонкий ход Путина в отношении Запада
Медведев заявил о небывалом риске начала мировой войны
На Западе отметили отчаяние Зеленского на переговорах с Россией и США
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 февраля: инфографика
Психолог объяснила, как избежать ненависти старших детей к младшим в семье
Раскрыты причины гибели подростка в выставочном танке в Якутске
В России выявили фальшивые домовые чаты для кражи данных на «Госуслугах»
Хитрый прием Зеленского и страх бойцов ВСУ: новости СВО к утру 2 февраля
Более 30 БПЛА устроили массированный налет на Россию ночью
Два жителя Белгородской области погибли при атаке ВСУ
ВСУ уличили в попытке не дать солдатам попасть в плен
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.