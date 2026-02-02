«Серьезный вызов»: Медведев ответил, кому угрожает ситуация с Гренландией Медведев назвал ситуацию вокруг Гренландии вызовом для единства атлантистов

Споры касательно дальнейшей судьбы Гренландии являются серьезным вызовом для единства атлантистов, такое мнение в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, Соединенным Штатам и странам Европы еще предстоит разобраться в этом.

Пусть Соединенные Штаты с европейцами разбираются, но сам по себе этот казус, он тоже весьма и весьма любопытный. <...> Это действительно для атлантического единства довольно серьезный вызов, — считает политик.

Он добавил, что ничего подобного не происходило десятилетиями. Что касается позиции России относительно Гренландии, Медведев привел заявление президента Владимира Путина.

Наш президент недавно сказал о том, что это вообще не наша тема, — напомнил он.

Медведев также признал, что на сегодняшний день риск начала глобальной мировой войны очень велик. По его словам, несмотря на возобновление контактов Москвы и Вашингтона, ситуация в мире может пойти по неконтролируемому сценарию в любой момент.