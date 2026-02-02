На сегодняшний день риск начала глобальной мировой войны очень велик, такое мнение в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, несмотря на возобновление контактов Москвы и Вашингтона, ситуация в мире может пойти по неконтролируемому сценарию в любой момент.

Я не хочу нагнетать, но ситуация очень опасная. <…> Глобальный конфликт, к сожалению, не исключен. Я считаю, что опасность очень велика, и она не снижается, — убежден политик.

Ранее Медведев заявил, что действия властей в Брюсселе противоречат интересам отдельных стран Европейского союза. Он связал это с политикой расширения ЕС, которая, по его словам, проводится без учета мнения населения государств-членов.

Что касается специальной военной операции на Украине, по мнению Медведева, все поставленные президентом России Владимиром Путиным цели будут достигнуты. С 2022 года они никак не изменились. Он также считает, что уже сейчас нужно думать о том, что будет после окончания боевых действий.